История о заживо захороненной собаке в Костанае, которую раскопали неравнодушные, хэппи-эндом не закончилась. Песика выходил ветврач и волонтеры, но вот свой дом он так и не обрел, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пес по кличке Мати сейчас живет в центре реабилитации для животных. Его буквально вернули с того света - он был заживо погребен на окраине Костаная. Нашла его неравнодушная жительница, передала почти умирающего пса волонтерам, а те уже вместе с врачом выхаживали собаку. История получила широкий резонанс, в социальных сетях десятки людей писали о том, что готовы забрать себе найденыша. Однако по сей день Мати живет в приюте.

"Проблема таких инстаграмных животных, в том, что когда у людей кончаются эмоции, то большинство желающих помочь, желающих приехать покормить, взять домой, они исчезают. По нему сейчас ни одного звонка и сообщения, и десяток тех, кто хотел его забрать, просто исчезли. Мати очень симпатичный, хорошо кушает, обрастает шерсткой, раны его практически зажили", - рассказывает волонтер Ольга Соловьева.

Девушка сравнивает эту историю спасения, с судьбой безногой кошки. В порыве чувств, многие хотели забрать ее, но в итоге животное теперь живет дома у волонтера.

Что же касается Мати, то после чудесного спасения он еще 10 дней находился в ветеринарной клинике. Первые дни собака не вставала, ела со шприца, но уже тогда, по словам врача, имела непоколебимую волю к жизни. После того, как его выходили, пес оказался в приюте, долгое время жил в просторном вольере один. Совсем недавно у него появилась соседка. На поводке гулять собака не приучена, поэтому если все же у него появится хозяин, содержать его скорее всего лучше будет в вольере.

Напомним, больше месяца назад жительница Костаная откопала заживо погребенную собаку. Женщина позвонила по телефону "102", полицейские приехали, но, по ее словам, ничем не смогли помочь. Позже волонтеры транспортировали собаку в клинику.

Фото волонтера Ольги Соловьевой