Жительница Костаная откопала заживо погребенную собаку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: instagram/spasi_menya_kst

В социальных сетях появились ужасающие кадры. Зоозащитники опубликовали фото и видео измученной до полусмерти собаки, которую жительница Костаная спасла от страшной смерти – животное было заживо погребено. Марина Павлова шла через окраину города и услышала стоны.

"Я сначала думала, что где-то плачет ребенок-грудничок, но потом прислушалась, то ли котенок, то ли щеночек. Стоны были жалостливыми, и я не смогла пройти мимо. Пошла на звук, там лежала куча строительного мусора, а чуть поодаль земля шевелилась от дыхания. Я начала руками раскапывать, собака была в тряпке, дала водичку, которая была у меня с собой и связалась со знакомыми, которые помогли мне выйти на волонтеров", - рассказывает жительница Костаная Марина Павлова.

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Женщина позвонила по телефону "102", полицейские приехали, но, по ее словам, ничем не смогли помочь. Позже волонтеры транспортировали собаку в клинику, где сейчас она находится.

"Нас было три человека, положили собачку на покрывало и дальше четко действовали – кто-то поднимал лапы, кто-то голову. Главное было не травмировать дальше. Нужно было сделать все максимально быстро и аккуратно. Она начала пищать от боли, наступила пауза, у всех шок, но мы собрались и думали лишь об одном - быстрее оказать ей помощь", - рассказывает волонтер Ольга Соловьева.

Волонтер благодарит всех неравнодушных, кто, узнав о судьбе спасенной собаки, приносят корм и лекарства. Пес еще слаб, кормят его через шприц, но он уже пытается самостоятельно ходить.

"Собачка поступила в крайне тяжелом состоянии. У нее была паника, шок, кислородное голодание, потому что она находилась под землей, неизвестно сколько по времени. Были ссадины, и физически выбраться она не могла. Но на данный момент небольшие улучшения есть - начинает реагировать на что-то и сделала даже первые шаги. Травм, нанесенных человеком, не обнаружено, автотравм тоже нет", - рассказывает ветеринарный врач Наталья Баканина.

В полиции же сообщили, что заявление по данному факту никто не написал. Однако в настоящее время рассматривается вопрос о принятии процессуального решения по факту публикации в СМИ согласно статье 316 УК "Жестокое обращение с животными".