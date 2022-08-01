Фильмы приключенческого жанра позволяют каждому почувствовать себя героем. Вместе с действующими персонажами можно отправиться в невероятное путешествие, найти клады, участвовать в известных битвах и даже найти любовь. Самые интересные фильмы в жанре приключения можно найти на сервисе ivi, материалы с которого стали основой для создания подборки.

Круиз по джунглям

В фильме “Круиз по джунглям” учёная Лили Хоутон приходит к выводу, что цветки растения, которое она называет дерево жизни, способны исцелять любые заболевания. Однако, несмотря на то, что такое открытие станет невероятным толчком в развитии медицины всего мира, научное сообщество не разделяет выводов Лили. Чтобы доказать свою правоту, главная героиня вместе со своим братом отправляется в джунгли Амазонии. Здесь их ждут невероятные приключения, ведь точное расположение растения неизвестно. А все зрители смогут насладиться невероятно красивой картинкой и спецэффектами.

Соник в кино

Соник всему миру известен как персонаж одноимённой игры. Однако мало кто задумывался над тем, как этот синий ёжик, который способен перемещаться с невероятной скоростью, мог бы попасть в наш мир. Фильм “Соник в кино” даёт ответ на этот вопрос. А ещё в ходе истории все зрители смогут узнать, кто является врагом Соника и почему такой милый персонаж мог вообще кому-то не понравиться. Соник к счастью способен не только от врагов скрываться, но и друзей заводить. Всем, кто в детстве играл в Соника, точно будет интересно узнать историю этого персонажа.

Артек большое приключение

Очевидно, что современный летний лагерь значительно отличается от своего прототипа – пионерского лагеря, в котором мог отдохнуть каждый советский ребёнок. Но главным героям фильма выпадает уникальная возможность узнать, как жили, отдыхали и развлекались дети в советское время и даже познакомиться с собственными родителями. История однозначно понравится всем, кто любит сюжеты, основанные на возможности перемещения во времени, а ещё тем, кто проводит или проводил ранее летние каникулы в лагерях на берегу моря.

Волк и лев

Молодая девушка Альма становится хозяйкой для маленьких львенка и волчонка. Животные быстро растут и познают это мир, а их хозяйка в общении с ними получает возможность разобраться в себе. Альма провела своё детство в доме своего дедушки и когда тот умирает, она отправляется на похороны. Однажды девушка становится свидетельницей крушения самолёта. Придя на место трагедии, она находит львенка, а щенка находит ранее недалеко от дома. Однако вскоре обстоятельства разлучают девушку и друзей. Теперь она должна сделать всё возможное, чтобы найти для себя и для них новый дом.

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