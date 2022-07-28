Год назад в г. Костанае появился новый детский сад, который за короткое время стал самым популярным в городе. И места в нем зарезервированы на долгое время вперед. Что же в нем такого особенного?

Мы спросили об этом маленького «клиента» садика Каната. У него сегодня много дел: кружок по вокалу, занятия английским и с логопедом, шахматы и даже гончарное дело. Ну и занятия по подготовке к школе - здесь к этому относятся серьезно.

- Канат, что тебе нравится больше всего в садике?

- Плавать в бассейне и греться в хамаме, играть с Алией Жанабаевной (воспитатель). А еще я люблю сырники. И вообще, здесь весело.

Почему выбрали Sweet baby? – спрашиваем маму Каната Гульнару.

- В государственные детские садики очередь и выбрать определенный сад мы не можем. Приходится выбирать только свободные места. Но нам повезло, Sweet baby частично оплачивает государство, и мы смогли позволить себе этот садик. В Костанае вы такого больше не найдете. Сын каждое утро идет туда с удовольствием. Здесь с порога встречают с улыбкой, он каждый вечер рассказывает про своих преподавателей и самое главное - всесторонне развивается. У него столько занятий, что я иногда переживаю. Ведь для нас это так необычно (улыбается).

Sweet baby - это динамично развивающийся мир для маленьких лидеров. Трудно поверить, что здание садика с ярким фасадом, уютными комнатами с красочными персонажами на стенах, современным оборудованием еще год назад пустовало и было в плачевном состоянии.

Как это стало возможным? Этот вопрос мы задали основательнице садика Гулим Ахметовой, одному из успешных клиентов Нурбанка. Она рассказала о маленьких и больших победах, своих лайфхаках и пути к успеху.

- Как пришла идея с садиком? Не страшно было открывать такой не простой бизнес?

- У меня есть опыт, я занимаюсь предпринимательской деятельностью с 2013 года. В моей копилке разные направления бизнеса: кондитерский цех, фармацевтика, торговля. А идея с садиком была предсказуема. Когда я была в декрете, стала искать садик для своей дочки. Я всегда уделяла особое внимание вопросам воспитания детей. На момент поиска садика у меня были сформированы чёткие критерии выбора: внимание и забота, комфорт и уют, разностороннее развитие и техническая оснащенность.

Садиков в городе много, но достаточно современных, светлых, уютных, с хорошей кухней и профессиональными педагогами я не нашла.

И я подумала: это и есть отличная ниша для бизнеса. Сначала была идея открыть мини-садик, затем я поняла, что это не выгодно. Например, расходы по административной части, что на 4, что на 9 групп одинаковые. Поэтому решили открыть полноценный детский сад. Начала искать помещение, параллельно готовила документы на кредитование. Меня поддержал супруг и мы принялись за дело, просчитали пессимистический и оптимистический расклады развития дела и настроились на успех.

Sweet baby - это не только интересный проект, но и социальный, т.к. он стал единственным садиком в регионе, отвечающим всем современным требованиям и предоставляющим возможности для разностороннего развития детей. Таким образом, мы вносим свой вклад в систему образования и частично решение этого вопроса берем на себя, что было отмечено и главой региона на открытии. У нас много кружков на любой вкус: плавание, хореография, вокал, фортепьяно, шахматы, гончарное дело. Есть курсы английского языка, проводятся занятия по сенсорике, с логопедом –дефектологом и т.д. Имеются бассейн и хамам – в общем все для гармоничного развития ребенка. Sweet baby рассчитан на 250 мест, 200 из которых с государственным заказом. Было создано свыше 50 рабочих мест. 22 педагога всесторонне развивают каждого ребенка каждый день. В целях безопасности игровые помещения коридоры и территория оснащены 29 камерами видеонаблюдения.

Кто вам помог реализовать задуманное?

- Мне помог Нурбанк. Я прошлась по всем банкам города, долго консультировалась. И оказалось, что единственный банк, который сможет профинансировать стартап - это Нурбанк. Они согласились выдать кредит под залог недвижимости и предложили воспользоваться государственной программой поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» под низкий процент. Мы получили кредит, это была та сумма, которая была нужна для создания садика моей мечты. В банке нас приветливо встречали, все доступно объясняли. Я сразу поняла, что это мой банк, помимо кредита мы оформили зарплатный проект и мои сотрудники получают зарплату по карточкам Нурбанка.

Какие трудности перед вами возникли в процессе реализации проекта?

Небольшие трудности были с оформлением кредита, т.к. это не стандартный проект и к тому же стартап, но все формальности были решены и я очень довольна сервисом, который мне предоставил Нурбанк как на подготовительном этапе, так и на протяжении всего нашего сотрудничества.

Конечно, дело без трудностей не бывает. Мы начали ремонт в конце мая 2021 года и закончили в конце сентября. Большинство детей к моменту открытия уже были определены в другие садики. Нам предстояло заявить о себе и доказать, что наш садик лучший. Мы запустили рекламу и люди о нас узнали, а весной у нас уже не было свободных мест.

Что самое приятное в вашем деле?

Хорошие отзывы. Приятно, когда ты вкладываешь финансы, нервы, время, весь свой энтузиазм, а потом все возвращается в виде довольных родителей и детей.

Что посоветуете начинающим предпринимателям?

Не верьте тем, кто пытается вас отговорить. Слово «невозможно» я слышу постоянно. Вокруг много людей, которые в таком огромном мире не видят возможности для развития, улучшения финансового состояния. Нет ничего не возможного. Если человек трудится, генерирует идеи и не сдается, то у него все получится. Пусть не сразу, step by step. Главное, ежедневно и системно делать необходимые шаги. В целом в Казахстане для МСБ много возможностей, программы ДАМУ нам в помощь.

А если говорить предметно, я посоветую на первом этапе все контролировать самому. Я была прорабом, изучила все требования СанПиН, переделывала техпаспорт согласно нему, рисовала проект здания, согласовывала документы, была и снабженцем, сама занималась банковскими делами и бухгалтерией. В первое время лучше не нанимать много людей, а во все вопросы вникать самостоятельно. Так вы не только сэкономите, но и будете максимально все держать под контролем. И поверьте, лучше вас никто этого не сделает, потому что это ваш бизнес, для него найдутся и силы, и энергия.

Мой второй совет: Не стоит экономить на сотрудниках. Мы искали самых лучших в городе заведующую, воспитателей и педагогов с высшим образованием и отличными отзывами. И результат налицо.

Кредитный портфель по блоку МСБ Нурбанка на 01.07.2022 г. составил 65,3 млрд. тенге. В структуре ссудного портфеля МСБ доминируют доли кредитов в сфере услуг (42%) промышленности (13 %), операций с недвижимостью (13%), строительства (9%). Доля МСБ на 01.07.2022 г. в структуре кредитного портфеля составляет 29 %. Рост кредитного портфеля по МСБ с начала года составляет 3 %. Основными профинансированными направлениями МСБ филиала в г. Костанай являются пищевая промышленность- 57,2 %, логистика - 20%, розничная торговля -19,5%. Филиал активно участвует в финансировании клиентов по государственным программам, в период ЧС и пандемии в стране был участником антикризисных программ. Также филиал поддерживает социальные проекты, способствует развитию проектов в области пищевой промышленности, тем самым внося значимый вклад в данную отрасль. Клиентами филиала также являются компании в области переработки молока и молочной продукции, муки и мяса и др.

Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

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