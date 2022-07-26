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На два дня раньше отключат горячую воду в 20 домах и 10 организациях Костаная

26 июля 2022, 10:53 |  ЖКХ

Как сообщает ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, отключение вызвано устранением порыва на подземной магистрали ТМ-7 на улицах Баймагамбетова - Амангельды. Подачу горячего водоснабжения в 20 многоквартирных жилых домах и 10 учреждениях прекратят 30 июля.


Список МЖД:

  • Алтынсарина 131,214,
  • Амангельды 72,76,85,87,95,
  • Баймагамбетова 168,170,
  • Байтурсынова 108,
  • Дулатова 91,
  • Победы 93/2, 60,64,
  • Пушкина 100,
  • Назарбаева 58,
  • Козыбаева 153,
  • Пролетарская 96,
  • Шевченко 41,47.

Список учреждений:

  • Гостиница «Целинная»,
  • ДВД,
  • Станция скорой помощи,
  • Центральный рынок,
  • «Каспий-банк»,
  • Колледж бытсервиса,
  • Константино-Еленинский собор,
  • Городской акимат,
  • Земельный комитет,
  • Областной суд.
Напомним, 1 августа в Костанае начнется осенняя опресовка. Возобновление горячего водоснабжения планируется 25 августа.