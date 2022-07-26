На два дня раньше отключат горячую воду в 20 домах и 10 организациях Костаная
26 июля 2022, 10:53 | ЖКХ
Как сообщает ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, отключение вызвано устранением порыва на подземной магистрали ТМ-7 на улицах Баймагамбетова - Амангельды. Подачу горячего водоснабжения в 20 многоквартирных жилых домах и 10 учреждениях прекратят 30 июля.
Список МЖД:
- Алтынсарина 131,214,
- Амангельды 72,76,85,87,95,
- Баймагамбетова 168,170,
- Байтурсынова 108,
- Дулатова 91,
- Победы 93/2, 60,64,
- Пушкина 100,
- Назарбаева 58,
- Козыбаева 153,
- Пролетарская 96,
- Шевченко 41,47.
Список учреждений:
- Гостиница «Целинная»,
- ДВД,
- Станция скорой помощи,
- Центральный рынок,
- «Каспий-банк»,
- Колледж бытсервиса,
- Константино-Еленинский собор,
- Городской акимат,
- Земельный комитет,
- Областной суд.
Напомним, 1 августа в Костанае начнется осенняя опресовка. Возобновление горячего водоснабжения планируется 25 августа.
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