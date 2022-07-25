Об этом сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". График опрессовки, как и сообщалось ранее, сдвинули с осени на август в связи с отключением газа на территории всей области.

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Первыми без горячей воды останутся жители центральной части города. У них отключение произойдет 1 августа. Спустя несколько дней - 3 и 4 августа - отключат потребителей от котельной № 2 и котельной № 3.

Возобновят подачу горячей воды в домах костанайцев 25 августа.

В графике останова теплоисточников, предоставленных КТЭК, отсутствуют котельная № 12, БМК-92 и БМК-93, от которых питаются микрорайоны Аэропорт и Юбилейный.

- Осеняя опрессовка не будет выполняться на внутриквартальных тепловых сетях. Только на магистральных теплосетях, - пояснили в КТЭК.

Таким образом, испытания на теплосетях, расположенных в этих районах, проводится не будут. Но горячая вода в этих районах также будет отсутствовать в связи с отключением газа - подогреть ее для горожан котельные не смогут.

- Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно проложенных теплотрасс, - отметили в КТЭК. - Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов внутренних трубопроводов и отопительных приборов.