В четверг, 21 июля, в Костанае на стадионе «Центральный» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023 пройдет первый матч между «Тоболом» и клубом из Гибралтара «Линкольн Ред Импс». Накануне этой встречи команды провели тренировки, перед которыми прошли пресс-конференции главных тренеров команд.

Первыми с журналистами пообщались наставник «Тобола» сербский специалист Милан МИЛАНОВИЧ и игрок команды Зоран ТОШИЧ, которые начали разговор с задач на предстоящую игру.

- Мы уже все знаем о сопернике, и учитывая, что первый матч проводим на своем поле, знаем, что все будет зависеть от нас, - сказал сербский полузащитник костанайского клуба. - Конечно, наша задача - пройти дальше, и мы сделаем все что в наших силах, чтобы этого добиться. И у меня нет никаких сомнений в том, что так оно и будет.

- Наш соперник - опытная профессиональная команда, - отметил Милан Миланович. - Ее игроки - основа сборной Гибралтара. У команды есть хороший опыт международных встреч. Но мы уверены в наших силах, уверены, что мы сильнее, и будем делать все, чтобы пройти в третий раунд Лиги конференций.

На вопрос, что не хватило команде, чтобы забить дома «Ференцварошу», Тошич ответил, что команда старалась создавать опасные моменты у ворот венгерского клуба:

- Но соперник был реально сильнее, и поэтому прошел дальше в Лиге чемпионов. Мы сейчас играем в Лиге конференций и постараемся здесь пройти как можно дальше. Что касается меня, то я всегда стараюсь помочь своей команде, знаю свою роль в командной игре и свое место на поле.

- У нас есть много качественных игроков. Я доволен, что у нас есть выбор футболистов и хорошая конкуренция в команде, - сказал наставник «Тобола», отвечая на вопрос о составе на предстоящий матч. - И я уверен, что те игроки, которые будут играть в завтрашнем матче, будут играть хорошо.

Наставник чемпиона Гибралтара испанский специалист Рауль КАСТИЛЬО отметил позитивный настрой своих подопечных на игру:

- Думаем, что игра будет сложной, но мы настроены отработать на поле на все 100 процентов. Мы летели на частном самолете, наш полет занял около девяти часов. Но условия были великолепные, команда чувствует себя замечательно. У нас достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться к игре. К сожалению, я мало знаю о Казахстане, не было времени познакомиться с ней. А вот Гибралтар очень красивая страна - приезжайте и увидите сами.

Интересно, что, говоря об игроках «Тобола», наставник клуба «Линкольн Ред Импс» отметил как раз Зорана Тошича.

Напомним, что оба клуба начали свои выступления в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «Тобол» уступил по итогам двух матчей чемпиону Венгрии клубу «Ференцварош» (0:0 дома и 1:5 в гостях), а «Линкольн Ред Импс» не смог пройти северомакедонский клуб «Шкупи» из Скопье (0:3 в гостях и 2:0 дома).

Матч «Тобол» - «Линкольн Ред Импс» начнется завтра в 20:00.

Фото Ксении РЕБИК