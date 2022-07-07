Первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретились чемпион Казахстана «Тобол» и чемпион Венгрии «Ференцварош», прошел в Костанае вчера, 6 июля, на стадионе Центральный при переполненных трибунах.

Соперник костанайского клуба в особом представлении не нуждается - клуб из Будапешта является 33-кратным чемпионом Венгрии и 24-кратным победителем Кубка своей страны. Что касается еврокубков, то «Ференцварош» последние три сезона регулярно выступал в групповых этапах - в сезоне-2020/2021 в Лиге чемпионов УЕФА, а в сезоне-2019/2020 и сезоне-2021/2022 в Лиге Европы. Интерес к матчу подогревал и тот факт, что главным тренером венгерского клуба в декабре прошлого года стал экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, не понаслышке знающий о казахстанском футболе.

В стартовом составе «Тобола» на поле вышли голкипер Александр Мокин, защитники севермакедонец Алекса Аманович, черногорец Жарко Томашевич, Сергей Малый и Багдат Каиров, полузащитники Асхат Тагыберген - капитан команды, серб Душан Йованчич и Самат Жарынбетов, а также игроки атаки португалец Рубен Бриджидо, Айбар Жаксылыков и серб Зоран Тошич.

Встреча началась с атак гостей, которые уже на первой минуте заработали угловой удар на правом фланге, после розыгрыша которого малийский нападающий гостей Адама Траоре едва не поразил левый нижний угол ворот - помешал этому находившийся у дальней штанги Томашевич. Еще несколько минут футболисты венгерского клуба продолжали контролировать мяч, но хозяева поля быстро справились со стартовым волнением и на 6-й минуте провели первую контратаку, однако пробить по воротам ворвавшемуся в штрафную площадь Жаксалыкову помешали защитники.

На 12-й минуте боснийский защитник гостей Эльдар Чивич с левого фланга опасно прострелил в штрафную площадь «Тобола», но Аманович опередил норвежского форварда Токмака Нгуена и в падении головой выбил мяч за лицевую линию.

А на 14-й минуте «Тобол» создал первый по-настоящему опасный момент, когда Жарынбетов отобрал мяч в середине поля гостей, сделал пас вперед Жаксылыкову, а тот отдал передачу на левый край Бриджидо. Последовал прострел, после которого Тошич ударом с лета пробил мимо голкипера Денеша Дибуса в дальний нижний угол ворот, но в последний момент Балинт Вечеи в падении выбил мяч на угловой.

Через пять минут не менее опасно атаковали гости. С правого края Нгуен после навесной подачи на правый край штрафной площади сделал прострел на Траоре, который пробил в ближний угол, однако Мокин в падении отразил удар. Первым на добивании оказался Кристоффер Захариассен, но голкипер «Тобола» справился и с ударом в упор норвежского полузащитника «Ференцвароша».

После этого момента игроки «Тобола» стали четче играть на своей половине поля и дважды организовали быстрые контратаки по левому флангу. В первой из них, на 27-й минуте, Тошич сделал хороший пас Бриджидо, который, убежав вперед и оказавшись в окружении трех игроков соперника, практически с линии штрафной площади сумел нанести удар по воротам, но мяч пролетел над перекладиной. Вскоре на острие оказался тот же Бриджидо, но на этот раз не стал наносить удар, а передача на Жаксалыкова у него получилась неточной.

Гости до перерыва опасных моментов создать больше не смогли, заработав лишь штрафной удар метрах в 25-ти от ворот, мяч после розыгрыша которого приняла на себя «стенка», и отметившись ударом с дуги штрафной площади тунисского полузащитника Айсса Лайдуни, пробившего выше ворот.

Сразу после перерыва опасную атаку организовали гости, и Траоре после паса центрального нападающего из Кот д’Ивуара Франка Боли пробил справа из-за пределов штрафной площади в дальний нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой. Вскоре Нгуен сделал заброс слева в штрафную площадь, но Мокин в броске забрал мяч в ногах у Захариассена.

На 51-й минуте уже Тошич попытался в штрафной площади гостей переиграть сразу несколько защитников, но до удара дело не дошло.

Почти тут же в составе венгерского клуба состоялась первая замена, и вышедший на поле нигерийский полузащитник Андерсон Эсити хорошо сыграл в отборе у штрафной площади «Тобола», после чего подключившийся к атаке защитник Эндре Ботка пробил справа рядом с дальней штангой. А на 54-й минуте Бриджидо пробежал с мячом со своей половины поля по левому флангу до штрафной площади гостей, но пробил намного выше ворот. Через три минуты Жарынбетов на правом краю перед штрафной площадью венгерской команды отдал пас Тагыбергену, который по дуге пробил под перекладину, но Дибус в прыжке спас «Ференцварош», выбив мяч на угловой. А вскоре после розыгрыша очередного углового удара капитан «Тобола» попытался пробить с лета из пределов штрафной площади, но на этот раз удар получился неточным.

Гости попытались освежить игру своей команды, выпустив вместо Захариассена и Боли соответственно бразильца Маркиньоса и нигерийца Форчуна Бэсси. Наставник «Тобол» в ответ поменял подуставшего Бриджидо на узбекистанского нападающего Игоря Сергеева и чуть позже выпустил вместо Жарынбетова Серикжана Мужикова, к которому перешла капитанская повязка. А за четверть часа до окончания игры на поле неожиданно появился и один из новичков команды - Мильян Вукадинович, сменивший на поле Жаксылыкова. Сербский легионер почти сразу отметился перехватом мяча в подкате и хорошим пасом Тагыбергену, который из пределов штрафной площади пробил слева низом рядом с дальней стойкой. За три минуты до окончаний основного времени Тошич отдал мяч под удар Амановичу, но тот поспешил с ударом и не попал в створ ворот. А на последней минуте Сергеев пробил слева из пределов штрафной площади с разворота в ближний нижний угол, но голкипер в падении накрыл мяч.

И в итоге - нулевая ничья.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сказал после игры, что команда готовилась к трудному матчу:

- Поединок именно таким и получился. На поле мы сделали все возможное для победы, но результат такой, какой есть. Считаю, что игра была равной, голевые шансы были и у нас, и у соперника. Были и определенные трудности, о которых сейчас говорить не стоит, сначала мы должны обсудить их между собой.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Тобола» Милан Миланович в первую очередь поблагодарил болельщиков за атмосферу на трибунах и поддержку наших игроков:

- Что касается игры, то жаль, что не забили, ведь первые 20-25 минут играли очень хорошо, да и второй тайм хорошо начали. И в концовке встречи тоже было пару моментов, в которых могли забивать. Я доволен, так как соперник - сильный - в «Ференцвароше» много легионеров, и они хорошо играют в футбол. Это был только «первый тайм», в Будапеште будет «второй». Мы снова попробуем хорошо закрыть центр поля для соперника и почаще создавать опасные моменты. Проведем хороший анализ, чтобы подготовиться к следующей игре.

Ответная игра пройдет в Будапеште и начнется в полночь по костанайскому времени с 13 на 14 июля.

Фото Ксении РЕБИК