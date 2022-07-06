«Тобол» открыл свой 12-й еврокубковый сезон вечером 6 июля матчем в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» из Будапешта.

Эти команды ранее не встречались, но клубы из Казахстана и Венгрии играли до этого 12 раз. Причем во всех матчах никогда не побеждали гости. Интерес к матчу подогревал и тот факт, что главным тренером венгерского клуба в декабре прошлого года стал экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

Начало встречи осталось за гостями, однако «Тобол» быстро справился со стартовым волнением. На 14-й минуте Зоран Тошич нанес первый опасный удар по воротам, но защитник гостей Сами Ммаэ выбил мяч из левого нижнего угла. Вскоре костанайской голкипер Александр Мокин спас свою команду, дважды отбив удары с близкого расстояния Токмака Нгуена. Далее до перерыва хозяева поля смотрелись гораздо агрессивнее, но счёт открыт не был.

Второй тайм начался на более высоких скоростях, чему способствовали и проводимые обоими наставниками замены. Опасные моменты регулярно возникали у ворот обеих команд, однако зрители забитых голов не увидели.

Фото Ксении РЕБИК