В Будапеште прошел ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между многократным чемпионом Венгрии клубом «Ференцварош» и чемпионом Казахстана костанайским «Тоболом».

Рубен Бриджидо и Алекса Аманович против автора дубля в ворота «Тобола» Адамы Траоре / Фото kazfootball.kz

После нулевой ничьи в первом матче, прошедшем в Костанае, вопрос о том, кто пройдет дальше, остался открытым. Однако фаворитом противостояния безусловно оставался «Ференцварош». Главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ сказал на пресс-конференции перед ответным матчем:

- Мы сделали видео-анализ прошлой игры и подготовились к предстоящему матчу. Скажу открыто - если в первые 20-30 минут сыграем в обороне, как надо, то у нас есть шансы на победу.

Наставник костанайского клуба, по сравнению с первым матчем, сделал всего одну замену в стартовом составе. Вместо Айбара Жаксалыкова на острие атаки вышел Игорь Сергеев, которого поддерживали Рубен Бриджидо и Зоран Тошич. На поле стадиона «Групама Арена», трибуны которого были близки к аншлагу - 19 000 зрителей, вышли также голкипер Александр Мокин, защитники Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Сергей Малый и Багдат Каиров, полузащитники Асхат Тагыберген, Душан Йованчич и Самат Жарынбетов.

Сделавшие ставку на быстрый гол хозяева поля уже на первой минуте были близки к этому. После передачи в штрафной площади слева норвежский форвард «Ференцвароша» Токмак Нгуен пробил в касание по центру, но мяч попал в перекладину, а добивавший его нигерийский полузащитник Андерсон Эсити пробил откровенно выше ворот.

На 4-й минуте венгерский клуб заработал угловой удар на правом краю атаки, боснийский защитник Эльдар Чивич разыграл мяч с Нгуеном и от правого угла штрафной площади сделал навесную подачу в центр, откуда малийский нападающий Адама Траоре головой точно пробил в открытый дальний угол ворот - 1:0.

В ответ гости заработали два угловых удара на правом фланге, но оба розыгрыша не смогли завершить ударами в створ ворот. А на 17-й минуте во время атаки хозяев по левому флангу Нгуэн сделал проникающую передачу низом к границе штрафной площади на Траоре, который выскочил один на один с Мокиным и пробил мимо него в правый нижний угол ворот - 2:0, оформив дубль.

В следующую минуту хорошо пробил низом по центру со средней дистанции центральный нападающий «Ференцвароша» из Кот д’Ивуара Франк Боли, но Мокин в падении отбил перед собой мяч, летевший в левый от него угол.

А на 21-й минуте находившийся в штрафной площади спиной к воротам Траоре получил передачу низом от левой боковой линии и откатил мяч под удар тунисскому полузащитнику Айссе Лайдуни, который ударом в касание с дуги штрафной площади поразил правый нижний угол ворот - 3:0.

Буквально через две минуты гости заработали штрафной удар на левом фланге достаточно далеко от ворот соперника. Тагыберген отдал мяч стоявшему рядом Жарынбетову, а тот переадресовал его на правый край Тошичу. Сербский легионер «Тобола» прошел до лицевой линии, переиграв по ходу Лайдуни и Чивича, и из-под ноги Эсити отдал мяч открывшемуся перед вратарской площадкой Сергееву, который в касание пробил с отскоком от газона в правый нижний от голкипера и капитана «Ференцвароша» Денеша Дибуса угол ворот - 3:1.

Игорь Сергеев забивает ответный гол в ворота «Ференцвароша» / Скриншот трансляции

После этого ответного гола небольшая интрига вернулась в матч. Однако до перерыва гостям больше не удалось нанести удар в створ ворот, а хозяева едва вновь не сделали счет разгромным. Но этому помешал Мокин, который перевел на угловой мяч, посланный над ним вышедшим слева один на один с голкипером норвежским полузащитником Кристоффером Захариассеном.

После перерыва гости заметно прибавили в движении, и на 50-й минуте Йованчич на правом краю вывел один на один с вратарем Бриджидо, но у того в последний момент выбил мяч буквально с ноги в подкате марокканский защитник Сами Ммаэ. Однако атака «Тобола» продолжилась, и Бриджидо из штрафной площади сделал передачу назад Тагыбергену. Капитан «Тобола» пробил в левый нижний угол ворот, но его удару не хватило точности, а попытавшийся в падении переправить мяч в сетку ворот Сергеев до него не дотянулся.

На 57-й минуте Тошич со стандарта на правом краю сделал подачу в штрафную площадь, мяч после борьбы на втором этаже отлетел к лицевой линии слева от ворот, откуда Аманович отправил его верхом в район правого угла вратарской площадки, где Йованчич принял его грудью, а затем пробил в падении через себя, но в створ ворот не попал.

На 68-й минуте в ответ на двойную замену в составе «Ференцвароша» наставник «Тобола» тоже освежил среднюю линию, выпустив вместо Жарынбетова Серикжана Мужикова, к которому перешла капитанская повязка от Тагыбергена. И через три минуты у гостей получилась хорошая атака через центр. Сергеев с дуги штрафной площади отдал мяч налево в штрафную площадь Амановичу, а тот, пробив низом, поразил дальний угол ворот. Однако арбитр из Польши Кшиштоф Якубик отменил взятие ворот, посчитав, что находившийся в положении «вне игры» Тошич, перепрыгнувший через мяч, чтобы не помешать его полету, якобы вмешался в этот игровой эпизод, о чем можно говорить с очень большой натяжкой.

А еще через три минуты вышедший на замену в центр атаки нигерийский форвард венгерского клуба Форчун Бэсси замкнул ударом из вратарской площадки прострел низом с правого края Захариассена, практически сняв все вопросы о победителе - 4:1.

После четвертого пропущенного гола в «Тоболе» полностью поменялась линия атаки и на поле вышли новобранцы клуба серб Мильян Вукадинович и Серж Дебле из Кот-д’Ивуара, а также Айбар Жаксылыков. Но вскоре гости остались на поле вдесятером, после того как Мужиков с интервалом в три минуты получил два предупреждения.

И «Ференцварош», выражаясь хоккейным языком, смог реализовать численное преимущество. Уже в дополнительное время тот же Бэсси замкнул быстрый выпад хозяев поля, пробив из центра штрафной площади в правый нижний от Мокина угол ворот.

Уроженка Костаная, а ныне проживающая в Венгрии Юлия Калинина благодаря посольству Казахстана смогла поддержать «Тобол» / Фото из соцсетей

После матча Милан Миланович отметил слабое начало матча своими подопечными:

- Стартовую половину первого тайма мы плохо перемещались по полю, чем воспользовался наш соперник, забив три гола. «Ференцварош», считаю, самая сильная команда первого квалификационного раунда. Но мы тоже можем играть намного лучше, это показала и первая половина второго тайма. Это мы постараемся продемонстрировать и во втором раунде Лиги конференций УЕФА.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав ЧЕРЧЕСОВ остался доволен и командной игрой, и индивидуальными действиями игроков своего клуба:

- Мы хотели не только хорошо начать встречу, но планировали сыграть хорошо и весь матч. Против «Тобола» вышли все сильнейшие игроки, думаю, что все справились со своей задачей.

Можно сколь угодно долго размышлять о том, какой получился бы результат, если бы Миланович выбрал на гостевую игру с более сильным соперником оборонительную схему, но факт остается фактом - второе участие «Тобола» в Лиге чемпионов стало повторением еврокубкового сезона-2011/2012, когда костанайский клуб уступил по сумме двух матчей братиславскому «Словану» из Словакии (1:1 дома и 0:2 в гостях). Правда, произошло это тогда в рамках второго квалификационного раунда. Теперь же тот самый «Слован» станет следующим соперником «Ференцвароша».

А «Тобол» после вылета из Лиги чемпионов сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА с чемпионом Гибралтара клубом «Линкольн Ред Импс», уступившим в первом раунде Лиги чемпионов северомакедонскому клубу «Шкупи» из Скопье (0:3 в гостях и 2:0 дома). Первая игра пройдет в Костанае 21 июля, а ответная встреча состоится в Гибралтаре 28 июля.