У нас чиновники едят мясо, мы - капусту, в среднем мы все едим голубцы

Мы никак не можем потратить деньги с умом - то одного не хватает, то другого. Например, более 54 млрд тенге просит Министерство торговли и интеграции Казахстана на выполнение обязательств в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) по проектам оптово-распределительных центров. Сколько о них уже говорят, сколько туда ушло денег. В 2021 году планировали открыть семь объектов, открыли один. 14 июля на расширенном заседании правительства Токаев заявил, что этот вопрос заволокитили.

Кстати, в последнее время много говорят о неэффективности ГЧП. Государство вкладывает деньги, а прибыль идет частнику. Да и оптово-распределительные центры есть не что иное, как советские заготконторы. Развалить развалили, а создать ума не хватает.

Или налоговые льготы для бизнеса. По данным нашей статистики на 1 января 2022 года, в Казахстане было 1 694 672 субъекта малого и среднего предпринимательства. В нашей области их насчитывалось 60 772. Допустим, ввели льготу, уменьшив налог предпринимателю на 10 000 тенге за год. Для него налоговое бремя практически не изменится. А вот бюджет республики недополучит уже огромные суммы. Только наша область потеряет свыше 600 млн тенге.

Или в мажилисе предложили ликвидировать Фонд медицинского страхования. «Он создавался с целью доступности и качества медицинских услуг. Сейчас мы видим: нет доступности и качества тоже», - заявила в июне 2022 года депутат Гульнара Нурумова. Президент страны Токаев тоже потребовал разобраться с этим фондом. А какие миллиарды уже аккумулированы в нем? В большей части это государственные средства. Именно государство исправно делало взносы за пенсионеров, военнослужащих, правоохранителей. На эти деньги набрали штат центрального аппарат фонда и его филиалов по всей республике, причем с приличными окладами.

А сколько средств идет на зарплаты сотрудников огромной государственной бюрократической машины? Например, вице-премьер, министр финансов Казахстана получает 1,5 млн тенге в месяц. Отсюда и средняя зарплата по стране свыше 100 000. У нас чиновники едят мясо, мы - капусту, в среднем мы все едим голубцы.

Создали новые области. Только на покупку, ремонт и аренду административных зданий в этих областях необходимо 12 млрд тенге. Миллиарды потребуются и на содержание новой армии чиновников.

Ну а народу остаются только высокие цены, причем на всё. 13 июля 2022 года депутат мажилиса Аманжан Жамалов заявил, что рост цен остается главной проблемой экономики страны. Говоря, что Нацбанк и правительство не принимают решительных мер в вопросе сдерживания цен, депутат отметил и третью сторону этой проблемы. Это торговые сети. По его словам, товары на прилавках достигли бешеных цен, и правительству необходимо срочно разработать «вакцину от бешенства».

У нас основная масса бизнеса и предпринимательства сконцентрировалась в торговле, и власть бессильна что-то сделать. А это не очень хорошо. Еще в 1924 году редакция газеты «Беднота» провела опрос на тему «Кого считать кулаком, кого - тружеником?». Так вот, на вопрос ,можно ли считать кулаком бедного человека, который на гроши торгует исключительно для того, чтобы не умереть с голоду, крестьяне отвечали практически однозначно: да, такие хозяйства следует отнести к кулацким. И тут же предлагали развивать кооперативную торговлю. А у нас даже ввели запрет на проверки тех же «магазинов у дома». «Проверки боится лишь тот, у кого нечистая совесть», - говорил австрийский писатель Франс Кафка.

Поистине есть чему удивляться в Казахстане, в этой стране неограниченных возможностей.