Мы часто пытаемся работать как можно больше, чтобы заработать, получить похвалу от начальства и подняться по карьерной лестнице. Остаемся на работе допоздна, берем задачи на выходные и забываем даже не об отпуске, а об обычном непродолжительном отдыхе. Все это неизбежно приводит к выгоранию. Оно съедает нашу продуктивность, приводит к нервным срывам и превращает нас в заложников рабочей гонки за мнимым успехом.

Согласно ВОЗ, выгорание — это состояние, ухудшающее качество жизни, имеющее ряд признаков и соответствующую терапию. Не позволяйте работе довести вас до выгорания – выберите компромисс!

5 советов, которые помогут не выгореть никогда

№1. Отдыхайте и берите отпуск

Если вы думаете, что успешные бизнесмены, которые выкладываются на работе по 15 часов в сутки и без выходных, добиваются успеха только благодаря каторжному труду — вы ошибаетесь.

Все это достигается путем правильно продуманной системы. В ней отдых и работа чередуются. Когда крупный проект завершается, обязательно следует отпуск без рабочих созвонов и решения проблем. Не бойтесь брать выходные, это только увеличит ваш рабочий потенциал.

№2. Соблюдайте баланс

Даже когда кажется, что все в порядке, и вы вполне справляетесь со своими обязанностями, работая, как белка в колесе, выгорание придет в самый неподходящий момент. Позволяйте себе отдыхать хотя бы каждый вечер и берите один выходной посреди недели, когда чувствуете, что что-то не так.

Будь это android developer freelance jobs, ios freelance jobs или любая другая должность, запомните, что восстановление — это необходимость. Только соблюдение баланса позволит преуспеть в работе.

№3. Изучите тайм-менеджмент

Каждый из нас имеет свое идеальное время для работы. Это определенные часы в сутках, когда мы максимально продуктивны. Некоторым легче работать в стандартном рабочем графике, а кто-то предпочитает выполнять задачи ночью. Правильный тайм-менеджмент позволяет разобраться в своих внутренних часах и составить идеальный график продуктивности. Также важно разбивать одну большую задачу на несколько звеньев и делать короткие перерывы между ними, полностью отвлекаясь от рабочего процесса. Существует множество других практик, изучите несколько из них и найдите наиболее оптимальную.

№4. Задавайте себе вопросы

Даже при выборе работы с удобным графиком, специалисты сталкиваются с выгоранием, т.к. постоянно хотят совершенствоваться.

Этот процесс легче предупредить, чем бороться с полным нежеланием работать. Если вы почувствовали что что-то не так, задайте себе вопросы — “Как я себя чувствую?” и “Что мне сейчас нужно?”. Возможно, достаточно выпить чашку кофе наедине с собой или прогуляться в парке. Даже минимальная смена картинки позволит воспрять силами и перезагрузиться.

№5. Восполняйте внутренний ресурс

Когда вы ведете серьезный проект или у вас тяжелый график и нет возможности отдохнуть пару дней — попробуйте найти способ восполнить внутренний ресурс. Это может быть медитация, йога, тренировка в спортзале, хобби, прогулка перед сном или все, что вызывает положительные эмоции и позволяет выдохнуть. В тяжелые рабочие будни давайте себе время передохнуть хотя бы один час и заняться любимым делом.

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