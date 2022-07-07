Новый обвинительный акт в отношении директора КТЭК Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера теплокомпании Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО "ТЭМС" Рустема ЗИННАТУЛЛИНА и заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулегена ТУРЛУГУЛОВА предъявили 1 июля.

Прокурор целиком отказался от обвинения по статье о незаконном участии Бекпананбетова в предпринимательской деятельностью, а также по статье о хищении убрал пункт обвинения в покупке паровых котлов по завышенной цене. Но самое серьезное обвинение - в растрате бюджетных средств в особо крупном размере на сумму 12 664 818 тенге - осталось.

Сегодня, 7 июля, подсудимые дали показания по новому обвинению.

- Свою вину, естественно, не признаю, - заявил Бекпаганбетов. - Я делал все ради КТЭК. И хотел, чтобы следователи разобрались в этом деле. При мне теплокомпания из убыточной превратилась в прибыльную. Растрату в особо крупном размере, которую мне вменяют, можно легко обнаружить, проанализировав бухгалтерские документы. У нас целый год сидел госаудит и ничего не нашел. Как профессионалу мне обидно, что из-за этого дела мне не дали сделать КТЭК еще более эффективной.

Бекпаганбетов пояснил, что горелки, которые КТЭК изначально планировала купить у ТОО "КазДинКом", не подходили для ТЭЦ, поэтому договор с ними пришлось расторгнуть. Новые горелки удлинили на 400 мм.

Однако обвинение утверждает, что новые горелки ТОО "АлатауСтрой-2009" купило у "КазДинКома", но только существенно дороже. После чего выиграло госзакупку у КТЭК на их установку. Обвинение продолжает настаивать, что "АлатауСтрой-2009" было аффилировано с Бекпаганбетовым, поэтому и выиграло закупку по завышенной цене.

- Если горелки ТОО "КазДинКом", как вы утверждаете, вам не подходили, то почему вы в итоге поставили те же самые горелки? - поинтересовался государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Но только купили их гораздо дороже? В ходе всего судебного процесса вы так и не ответили на этот вопрос.

- Горелки "КазДинКом" и горелки "АлатауСтрой-2009" - это разные горелки, - ответил Бекпаганбетов. - С "КазДинКомом" мы заключали договор за счет собственных средств, и переделка горелок в эту сумму не входила. И договор на поставку и установку горелок - это разные вещи.

Вячеслав Плотников также заявил, что вину не признает - договоры не заключал, никаких документов не подписывал.

- Если и подписывал, то только после визы начальника ТЭЦ Шмыглова, либо главного инженера Нагорного, - уточнил Плотников. - Если уж обращаться к новому обвинительному акту, по которому меня обвиняют в создании условий для хищения, то создать условия мог как раз Нагорный, а не я. Горелки устанавливались на ТЭЦ, принимал их Шмыглов. Инициатором заявки на поставку горелок, как и человеком, который контролировал их приемку, был Шмыглов, о чем свидетельствуют его подписи в документах. На ТЭЦ меня никто не видел, о чем свидетельствуют показания свидетелей. Мое участие в покупке и установке горелок ничтожно мало. Получается, что руководство ТЭЦ в лице Шмыглова должно быть на скамье подсудимых.

- Вы сообщили, что условия для хищения мог создать Нагорный. Значит, вы признаете, что они были созданы? - уточнил государственный обвинитель.

- Нет, не признаю, - ответил Плотников. - Это был скрытый сарказм, если это позволительно.

Рустем Зиннатуллин пояснил, что его прибыль от покупки горелок составила всего 0,6% и это была "просто коммерческая сделка". В преступный сговор он ни с кем не вступал.

Об этом же заявил Тулеген Турлугулов.

Все четверо подсудимых не признали и новый гражданский иск на сумму 12 664 818 млн тенге, который предъявила представительница потерпевшей стороны - сотрудница аппарата акима Костаная Валентина ХАЛИЗО.

- Прошу взыскать эту сумму солидарно со всех подсудимых, - сказала она.

- Что значит солидарно? - возмутился Вячеслав Плотников. - Мы же не равнозначные подельники. Я свою вину не признаю и иск тоже.

Вслед за ним от иска отказались все подсудимые.

- Вы должны его обосновать, - обратился к потерпевшей адвокат Бекпаганбетова Марат ШУАКПАЕВ. - Откуда сумма иска? Приговор по делу еще не вынесли.

Валентина Хализо объяснила, что сумму возникла из-за разницы в связи с новым обвинением. В прежнем акте ущерб составил 56 млн тенге, в новом - 12 664 818.

Сегодня же пройдут прения по делу.