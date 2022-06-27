При желании приобрести какой-либо сантехнический прибор предварительно следует найти надежного продавца. Эксперты советуют пользоваться услугами интернет-магазинов, к примеру, площадки Снабженец. Подобные платформы работают круглосуточно, а также предлагают широкий ассортимент товаров.

Что нужно учитывать при выборе онлайн-магазина сантехники?

Сначала следует обратить внимание на качество работы сайта. Страницы должны загружаться в течение 5 с. Необходимо оценить интерфейс платформы. Наиболее важные вкладки должны быть легкодоступны. Также стоит обратить внимание на качество оформления онлайн-ресурса. Авторитетные компании строго следят за подобными вещами, поскольку от этого зависит их доход.

Оформление карточек товаров

Позиции в каталогах заботящихся о своей репутации интернет-магазинов, как правило, включают:

фотографии и детальные описания предлагаемых товаров;

информацию о стоимости, возможных методах оплаты;

секцию с отзывами покупателей.

Некоторые площадки (к примеру, snabshop.kz) предлагают на страницах товаров рассчитать стоимость доставки.

Возможность создания личного кабинета

Авторитетные онлайн-магазины сантехники предлагают своим клиентам опцию регистрации. Личный кабинет дает покупателю возможность отслеживать статус заказа, просматривать историю покупок и т. д. Зачастую процесс регистрации на сайтах проверенных магазинов занимает всего несколько минут.

На что еще обращать внимание при подборе продавца сантехники?

Важно просмотреть перечень брендов, которые реализует площадка. Авторитетные платформы, как правило, предлагают изделия проверенных марок (Frap, Gappo и т. д.). Это избавляет их от затрат и забот, связанных с частым возвратом заказов, предоставлением гарантийного сервиса.

Также авторитетные продавцы регулярно устраивают распродажи, акции. Наличие подобных мероприятий говорит о заинтересованности площадки в сотрудничестве с постоянными клиентами. При таком намерении онлайн-магазины вряд ли будут заниматься жульничеством.

Дополнительно следует оценить качество клиентской поддержки. Менеджеры службы поддержки должны быть вежливыми, квалифицированными, хорошо знать ассортимент товаров на платформе. Важно, чтобы с сотрудниками поддержки можно было связаться несколькими способами (например, по телефону, а также посредством электронной почты, мессенджеров).

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