Одной из лидирующих в инвестиционной сфере компаний является «Фридом Финанс», и потому логичен повышенный интерес к компании как к работодателю. В данном материале мы расскажем о том, как можно устроиться на работу во «Фридом Финанс», какова ее корпоративная культура и какие отзывы у сотрудников компании в Республике Казахстан.

Как проходит процедура отбора сотрудников?

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На этапе прохождения собеседования у кандидатов появляется возможность показать себя и рассказать больше о своих навыках. Кроме того, во время соискания на некоторые позиции компании HR-менеджер или рекрутер могут предложить выполнить тестовое задание, чтобы на практике проверить навыки кандидата. Компания ценит такие качества, как трудолюбие, гибкость и умение работать в команде. Важно, чтобы будущий сотрудник имел развитые hard- и soft-скиллы.

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Корпоративная культура в компании «Фридом Финанс»

Культура компании включает в себя ценности организации, в соответствии с которыми осуществляется вся внутренняя деятельность. Правильно выстроенная система работы с сотрудниками помогает уменьшить текучесть кадров. HR-департамент следит за тем, чтобы ценности компании соответствовали миссии и видению. Компания уделяет особое внимание созданию команды, сотрудничеству и сосредоточению на долгосрочных стратегиях и предоставляет своим сотрудникам инструменты, обучение и технологии, необходимые им для лучшей работы. Во «Фридом Финанс» проводятся как творческие мероприятия (уроки рисования), так и развивающие (лекции по финансовой грамотности, лидерстве, бизнес-встречи на образовательные темы).

Являясь одной из ведущих компаний в финансовой отрасли, «Фридом Финанс» поддерживает корпоративную культуру, чтобы сохранить идентичность и уникальность своего бренда.

Что говорят сотрудники о компании?

По отзывам сотрудников «Фридом Финанс» можно наглядно представить преимущества компании.

Жибек Дукенбаева (бухгалтер):

«Компания «Фридом Финанс» создает благоприятные условия для развития карьеры (руководство всячески заинтересовано в росте своих сотрудников, повышении их квалификации: организовываеткурсы по личностному росту, управлению личными финансами и многое другое. Также она поддерживает спортивные начинания сотрудников и проводит ежегодные чемпионаты по футболу, соревнования по шахматам, способствует подготовке коллег к ежегодным беговым марафонам».

Эльмира Турдалиева (специалист отдела кадров):

«Мне нравится, что во «Фридом Финанс» понимающие и отзывчивые коллеги; у компании большой и просторный офис с удобным месторасположением в Алматы. Предоставляется возможность прогуляться по близлежащей парковой зоне во время обеда. Компания полностью прозрачная, и никогда не было задержек заработной платы».

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