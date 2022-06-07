Второе заседание по делу Диаса НУРМАГАМБЕТОВА, обвиняемого в распространение фейков о СОБРе во время январских протестов, состоялось 6 июня. На нем допросили еще одного свидетеля и закончили изучение материалов дела. Однако, самые важные детали выяснились, когда сам Диас начал давать показания. Он не признал вину, рассказав о пытках и давлении во время следствия.

Среди зрителей на процессе на этот раз были не только родственники Диаса, но и правозащитник из Казахстанского международного бюро по правам человека, а также наблюдатель от ОО «Кадыр касиет».

В материалах дела есть справки, которые подтверждают телесные повреждения у подсудимого во время содержания Нурмагамбетова в СИЗО. В частности, в заключении судмедэкспертизы от 12 января указано, что у активиста обнаружены «ссадины в поясничной области слева, которые причинили легкий вред здоровью». В другой экспертизе от 19 января у Нурмагамбетова обнаружили ссадины на левом предплечье и спине, которые «могли образоваться от воздействия твердого тупого предмета».

- Что касается телесных повреждений… Левая почка — это сотрудники СОБРа при задержании. А предплечье – это я себе в ИВС пытался вены вскрыть, - сообщил Нурмагамбетов.

После того, как прокурор закончил оглашать материалы дела, сразу перешли к допросу Нурмагабетова. Его выступление продлилось около 1 часа 40 минут. Львиную долю этого времени Диас пытался объяснить, как именно велось следствие по его делу.

- Все началось 8 января, когда в моей квартире прошел обыск, - сказал Нурагамбетов. – Обыск был завершен в 16:20. Далее мне вручают повестку и везут в Департамент полиции. Там меня допрашивает следователь Макарьянов. Протокол допроса приобщен к делу. Я прошу обратить внимание ваша честь, что в нем мой процессуальный статус – свидетель. Допрос начался примерно в 19 часов. Но повестка и пропуск на этот допрос отличаются – там я подозреваемый по делу об организации массовых беспорядков. Прибыл я в полицию в 16:40, а допрос начался в 19 часов. Что я делал в это время? Я находился в кабинете начальника криминальной полиции Мейрама Базарбаева, который спрашивал у меня, что я знаю о массовых беспорядках. Я уже тогда говорил, что канал «Протестный Костанай» мне не принадлежит и начальник следственного отдела Ткаченко в курсе об этом. Да, я сидел в чате канала, переписывался, обсуждал, но на этом всё. Допрос закончился в 20:44, после чего меня отвели в другой кабинет, где на меня полицейские давили, чтобы я признался. Мне запретили воспользоваться 77 статьёй (никто не обязан давать показания против самого себя – «НГ»). На что мне подполковник Ткаченко сказал: «Если я рискну воспользоваться законом и не свидетельствовать против себя, то сильно пожалею об этом». После этого я дал показания от балды, понимая, что все это незаконно.

По словам Нурмагамбетова, на него не только оказывали давление, но также пытали и избивали.

- 10 января ближе к вечеру конвоиры отвели меня в следственный кабинет, - продолжил рассказывать Нурмагамбетов. – Там меня ждали 2 сотрудника МВД, из разговора я понял, что их звали Берик и Маке. Но никаких документов они мне не показывали. Маке сказал мне: «Да ты у нас террорист. У нас на тебя полномочия пришли, хочешь, ты за терроризм сядешь?». Они называли меня организатором беспорядков, угрожали испортить мне жизнь. В конце концов этот Маке сказал мне: «Да, Диас, ты доигрался. Ты сядешь и из этой клетки ты уедешь в СИЗО. Как это будет и с кем ты будешь сидеть – решаем мы». Угрожали посадить в соседней камере мою маму.

По словам Диаса, когда он начал понимать, что происходит, он попытался вскрыть себе вены.

- Учитывая мое задержание, мой суд по административному делу, я понимал, что меня легко могут закрыть в СИЗО. Поэтому в изоляторе я смог сделать заточку и попытался вскрыть себе вены. Думал, что так я смогу попасть в больницу, что давление на меня зафиксируют. Но меня быстро заметил сотрудник ИВС, перевязал мне руку полотенцем, но скорую не вызвали. Только руку перекисью обработали. А на следующий день у меня был разговор с подполковником Ткаченко и оперуполномоченным Гасановым. С Ткаченко мы знакомы с 2020 года. Когда он пришел, он сказал: «Ничего себе контора шустрая, нас опередила. Диас, дела твои плохи, ты сядешь, твоё дело уже решено, нам пришла команда тебя закрыть!».

По словам Нурагамбетова, в СИЗО на него не просто давили следователи, а избивали и пытали.

- Конвоир отвел меня в отдельную комнату, попросив перед этим оставить в камере очки, - сказал Нурмагамбетов. – Там были сотрудники в масках. В какой-то момент мне приказали лечь на живот и начали бить меня в пах. Каждый из них говорил мне, что это я такой дерзкий, оскорбил Архимеда. В какой-то момент сотрудники посадили меня на стул, надели на голову пакет и начали душить, чтобы я признался в беспорядках. Я 4 раза терял сознание, но меня приводили в чувство и снова душили. От меня требовали написать одну бумагу. Дали мне ручку и бумагу и заставили написать, что якобы за массовыми беспорядками в Казахстане стоят бывший советник президента Олжас Кудайбергенов, общественный деятель Арман Шураев, бывший депутат Нуржан Альтаев и посол в Украине Дархан Калетаев. Якобы все они работают на спецслужбы Украины, которые пытались меня вербовать. Это то, что я не говорил пока даже антикору. Хотел, чтобы это дошло до суда. Я хотел, чтобы все поняли, что произошло, как менялись мои статьи и почему я здесь, что происходило с 8 по 24 января.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА выслушала монолог Диаса, почти не перебивая его. Она отметила, что расследованием возможных пыток занимается антикоррупционная служба. Судья, как оказалось, совсем не знакома с работой мессенджера Telegram. Больше получаса в суде выясняли, как работает это приложение и как связан Нурмагабетов с каналом «Протестный Костанай».

- Меня впервые допрашивали о канале «Протестный Костанай» в октябре 2021 года, - рассказал Нурмагамбетов. - Тогда у меня спрашивали про администраторов этого чата и тогда я понял, что их будут искать. Поэтому, когда я приехал домой, я написал в чат, что админам нужно быть осторожными, что полиция их ищет. Всё! От канала я порекомендовал избавиться или передать его кому-то за бугор. Я хочу обратить внимание на формулировку из моей личной переписки с украинцем Алексеем Иващенко «тебе передадут управление каналом». Если бы я был администратором или тем более владельцем, я бы сам мог передать пользователю права на канал. И в полиции знали, что я лишь рядовой участник этого канала. Наверное, следователи знали, что Иващенко мой товарищ, поэтому решили, что я его передал.

Нурмагамбетов также рассказал, что в чат периодически отправляли видеоролики и он помогал накладывать на некоторые из них водяной знак «Протестный Костанай». Судья посчитала, что нужно изучить телефон Диаса марки Redmi и его содержимое. Но оказалось, что где этот телефон, прокурор не знает, а в материалах дела о его местонахождении ничего не сказано. Судья решила отложить заседание, чтобы выяснить судьбу смартфона и вызвать в суд эксперта, который бы мог объяснить, как работает Telegram, и можно ли понять, распространяли ли с телефона Диаса фейки о СОБРе.