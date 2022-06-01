Уголовное дело в отношении Фаины Титовец, Елены Коломейцевой, Александра Капитулы и Тимура Хафизова, обвиняемых в хранении и распространении крупной партии героина, подходит к концу. 1 июня по делу прошли прения.

Елена Коломийцева (слева)

Государственный обвинитель Нино КАПАНАДЗЕ сообщила, что вина подсудимых полностью доказана.

- Организатором сбыта героина была Титовец, которая сначала вовлекла в преступную деятельность проживающую у нее Коломейцеву, потом знакомых Хафизова и Капитулу, - заявила прокурор. - Все собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что Титовец руководила даже тем, кому сколько дать граммов героина. Согласно данным НСД (негласных следственных действий), Титовец скрывала свое реальное имя и то, что занимается сбытом наркотиком. В одном из телефонных разговоров она говорит Капитуле: "Что ты Файкаешь? Меня Ксюша зовут! Сколько раз просила не называть меня Фаей, мое имя редкое..." Сбыт героина подсудимые шифровали словами "сделать 2-3 полки". Наркотики перевозили на автомобилях Даймлер-Бенц и Джип Гранд-Чарокки, принадлежащих супругу Титовец. Таким образом, присутствовали конспирации и умышленное сокрытие данных.

Нино Капанадзе детально прошлась по всем эпизодам дела, подкрепляя их доказательствами вины подсудимых. И попросила суд учесть "особо активную роль Титовец", и назначить ей 15 лет лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим) с конфискацией имущества. Для Коломейцевой прокурор попросила с учетом ее полного признания вины, изобличения других соучастников и сотрудничества со следствием 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

- Капитула и Хафизов совершили очередное особо тяжкое преступление в период непогашенной судимости по другим особо тяжким преступлениям, - отметила Нино Капанадзе. - В связи с тем, что в их действиях усматривается рецидив, прошу назначить им по 15 лет лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности с конфискацией имущества.

Адвокаты Титовец, Хафизова и Капитулы очень подробно останавливались на эпизодах дела, сообщая, что сговора между подсудимыми не было. Они обращали внимание на то, что НСД проводились незаконно, что подсудимые свои голоса на аудиозаписях не узнали, а видеодоказательства непосредственной передачи наркотиков и вовсе не были предоставлены.

- Все доказательства обвинения основаны на показаниях Коломейцевой, которая пошла на сделку со следствием, - отметил адвокат Хафизова Григорий БАРИНОВ. - Ее допрашивали 13 раз, но она так и не объяснила роль моего подзащитного в этом деле. И не смогла ответить ни на один вопрос о том, как была организована преступная группа.

Адвокат Коломейцевой заявил, что его подзащитная сразу признала вину, раскаялась, поэтому заслуживает снисхождения и наказания ниже низшего предела.

Титовец, Хафизов и Капитула по-прежнему отрицали свою вину.

Фаина титовец (слева)

- Никакой организации сбыта наркотиков не было, - сообщила Фаина Титовец. - Коломейцева меня оговорила по указанию следователей. Она просто жила у меня, употребляла наркотики, сама их фасовала, я к ним не прикасалась.

Капитула и Хафизов также заявили, что Коломейцева их оговорила.

Тимур Хафизов и Александр Капитула

- Есть только ее слова, - добавил Тимур Хафизов. - Нет ни фото, ни видео передачи наркотиков. При задержании полицейские избили Капитулу, разбили стекла машины, в которой он ехал. Все свои показания он, как и я, давал под давлением.

Елена Коломейцева сообщила, что она рассказала "всю правду" и попросила ее строго не наказывать.

На следующем судебном заседании 3 июня подсудимым предоставят последнее слово.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ