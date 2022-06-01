Судебное заседание по делу Данияра ИБРАШЕВА, бывшего водителя руководителя аппарата акимат Костаная Веры Клочко, начали рассматривать сегодня, 1 июня. Он обвиняется в том, что, управляя служебным автомобилем, проехал на запрещающий желтый цвет светофора и на ул. Маяковского и сбил женщину с собакой. Пострадавшую, врача медучреждения «Жемчужина», 1970 г. р. отвезли в больницу, где она скончалась. Собака погибла сразу.

Информацию о том, что за рулем Toyota-Camry 15 января 2022 года был водитель Клочко, «НГ» спустя 5 дней после аварии подтвержлв аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ.

- Указанный автомобиль находится на балансе ГУ «Аппарат акима города Костаная», которым пользуется, в том числе, и руководитель аппарата, - сообщал тогда Ахметов. - В настоящее время данный водитель временно отстранен от исполнения трудовых обязанностей. Согласно утвержденному графику дежурства в круглосуточном режиме ответственных работников акимата города в период с 10.01.2022 года по 19.01.2022 года на время ЧП, 15 января автомобиль был задействован для обеспечения служебной деятельности дежурного должностного лица - руководителя аппарата акима В. В. Клочко.

На вопрос о том, была ли в момент аварии Вера Клочко в служебной Toyota-Camry, Ахметов ответил отрицательно. И добавил, что в «соответствии с действующим законодательством в рамках своих компетенции и полномочий проверку осуществляют соответствующие подразделения органов внутренних дел».

В суде выяснилось, что на данный момент Данияр Ибрашев уже нигде не работает. Обвинительное заключение ему не успели зачитать, так как адвокат сразу подал ходатайство о готовности подсудимого заключить процессуальное соглашение о полном признании вины.

- Предоставляю неделю на заключение процессуального соглашения, - сообщила судья Анара ШАЙМУРУНОВА. - В случае если оно не будет достигнуто, рассмотрение уголовного дела начнем в обычном порядке.

Следующее заседание судья назначила на 7 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ