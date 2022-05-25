Приобретение квартиры – длительный процесс, требующий немалых финансовых вложений, времени и сил. Но даже такую ответственную покупку можно сделать максимально выгодной. Есть несколько способов, как сэкономить при покупке жилья в новостройке.

Специальные предложения от застройщика

Колебания на валютном рынке, рост цен на строительные материалы привели к тому, что возможность покупки жилья в Алматы казахстанцами стала снижаться. Девелоперы в свою очередь заинтересованы в продажах, поэтому стремятся мотивировать потенциальных покупателей, предлагая акции и скидки. Поэтому при поиске подходящего варианта не стоит спешить. Изучите предложения застройщиков Алматы на официальных сайтах, поинтересуйтесь у менеджеров о действующих акциях.

Покупка квартиры на этапе строительства

Также сэкономить можно, если вложить средства в дом на стадии «котлована». По оценкам специалистов при такой покупке экономится от 15% до 30% от стоимости. Правда, такой вариант подходит лишь тем, кто может подождать до окончания строительства или тем, кто планирует продать квартиру в Алматы позднее по рыночной стоимости.

Расположение и тип объекта

Очевидно, что некоторые квартиры выше в цене из-за ряда факторов:

- территориальное расположение;

- инфраструктура района;

- этажность;

- планировка квартиры;

- близость транспортного сообщения.

Подумайте, возможно, некоторыми из них можно пренебречь в пользу более низкой стоимости. Обычно квартиры в Алматы на первых и последних этажах, углового расположения пользуются меньшим спросом. Соответственно, при прочих равных условиях эти объекты стоят дешевле. Если у вас есть личный автомобиль, то удаленность остановки общественного транспорта не станет существенным недостатком.

Чистовая отделка

На сайте компании, реализующих новостройки в Алматы, можно увидеть несколько вариантов отделки квартиры: черновая, предчистовая, чистовая с ремонтом. Чистовой вариант всегда самый дорогой. Но так может показаться лишь на первый взгляд. Если изучить цены на отделочные материалы, стоимость работ, добавить время и силы, которые придется вложить собственнику квартиры, то окажется, что разница не столь существенна. Вы получите квартиру с готовым ремонтом, выполненным профессионалами, и сможете сразу же планировать новоселье.

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