Прокуратура города провела на днях серию совещаний по проблемам обеспечения общественной безопасности. Причина - в областном центре не снижается количество правонарушений, совершаемых гражданами открыто, на улицах, в состоянии алкогольного опьянения.

Одно из совещаний с участием представителей местной полицейской службы, налоговиков, службы пробации 19 мая провели в акимате Костаная.

- 149 преступлений на 10 000 населения - таков сейчас уровень преступности в областном центре, это данные за четыре месяца нынешнего года, - доложил старший прокурор прокуратуры Костаная Куаныш НАКИТОВ. - Тогда как в столице, где населения в два раза больше, чем во всей Костанайской области, этот показатель ниже: 139 на 10 000. Особую тревогу вызывают преступления против личности - убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, влекущее смерть потерпевшего. Каждое шестое уголовное преступление этой категории в Костанае совершено пьяными, и все такие - в ночное время.

И прокуратура, и полиция одной из причин этого считают незаконную продажу спиртного. Полиция вообще ставит вопрос ребром: на какого клиента ориентирована круглосуточная торговля - в пять утра, дескать, граждане за хлебом и молоком не ходят.

С начала года органами правопорядка в ходе 4 рейдов было зафиксировано 63 правонарушения при реализации алкогольной продукции. Один индивидуальный предприниматель в результате лишился лицензии на торговлю спиртным, по 40 фактам действие лицензий приостановлено. По 12 материалам судебные разбирательства прекращены, 10 еще рассматриваются.

Ситуация оценивалась участниками совещания как не по-хорошему стабильная: за пять месяцев прошлого года имели место практически те же показатели - 61 правонарушение в сфере реализации выпивки.

Большая часть нареканий была обращена на круглосуточные магазины, которых в Костанае 12. Руководитель межведомственной группы Ольга САВИЦКАЯ заявила, что к ним смело можно добавить еще немалое количество мест, которые прекрасно известны костанайцам как точки отпуска спиртного в любое время дня и ночи. К ним примыкает с доставка алкоголя на дом, которая набрала популярность в последние годы.

Названная группа реализует проект сервисной модели обеспечения общественной безопасности. Идею обкатывают в Казахстане несколько лет. Пилотный проект действовал в Караганде. А с этого года - во всех регионах РК.

- Работаем точечно, поэтому сейчас у нас проект ориентирован на южную часть города, - пояснила «НГ» Савицкая, - мы анализируем правонарушения, которые характерны для данной территории, общаемся с населением, участковыми, ПКСК, проводим опросы, определяя самые уязвимые с точки зрения безопасности места в этом большом районе, конкретно проблемные дворы и дома, информируем исполнительную власть о том, где необходима камера, где желательно усилить патрулирование или использовать другие методы. Что касается незаконной продажи алкоголя, то узнаем, где торгуют, какие условия способствуют продажам... В нашу группу входят представители образования, соцзащиты, местной полицейской службы. Цель - работать всем вместе на то, чтобы район стал безопасным и чтобы это для него был устойчивый статус.

На совещании обсуждали как раз необходимость усиления патрулирования у круглосуточных магазинов, увеселительных заведений с ночным графиком работы.

- Надо продолжить работу по привлечению к ответственности лиц за распитие спиртного в общественных местах и появление там в нетрезвом виде, но не превращать это в формальность, - сказал заместитель прокурора Костаная Аслан СЫЗДЫКОВ. - У нас идет рост по привлечению к административной ответственности, но сотрудники полиции налагают заведомо неисполнимые штрафы. Потом все доходит до принудительного исполнения, а у наказанного - ни постоянного места жительства, ни доходов, ни имущества. Предлагаем провести ревизию штрафов. И активизировать использование такой меры как как административный арест.

По итогам совещаний принято протокольное поручение заинтересованным ведомствам, а через месяц прокуратура предлагает оценить эффективность его исполнения.