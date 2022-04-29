В марте мне на WhatsApp пришло сообщение с роликом-репортажем телеканала «Хабар24» о надвигающейся экологической катастрофе в Костанайской области. Речь идёт о разрушении земляного саркофага под названием «Иловая гора» на окраине Житикары, где захоронены остатки от добычи золота: мышьяк и ртуть.

Решение проблемы оставили «на потом», когда в больницы начнут поступать люди с признаками отравления

Золото добывали в середине прошлого века. Засыпали опасные остатки добычи в 70-е годы. За прошедшие 50 лет грунтовая насыпь под воздействием воды и ветра стала разрушаться. Местные жители уже ощущают последствия - удушающий запах испарений, особенно в жаркое время года. А вода, стекающая по размытым склонам насыпи, вымывает из-под неё те самые ртуть и мышьяк и уносит их в местную речку Шортанды, которая впадает в реку Тобол.

А на берегах Тобола располагаются Лисаковск, Рудный, Костанай и множество сёл. Сам Тобол по сути представляет из себя каскад водохранилищ, самые крупные из которых – Верхне-Тобольское и Каратомарское - питают водой Лисаковск и Рудный… Областной центр тоже «пьёт» воду из Тобола.

Параллельно с этим в последние десятилетия наблюдается постоянное снижение уровня воды в этих водохранилищах. Даже мне, человеку далёкому от всей этой проблематики, это стало бросаться в глаза несколько лет назад. Стал интересоваться, задавать вопросы… Наш депутат Альберт Рау ответил, что «был на днях в Тарановке, мне никто ничего не говорил». Но дал контакты бывшего тогда председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Армана Турлубека. Тот поручил руководству Тобыл-Торгайской бассейновой инспекции встретиться со мной. Они приехали и мы прокатились на берег водохранилища… Я показал семейные фотографии, на которых был виден уровень воды примерно 15-летней давности, и показал на фактический на момент нашей встречи уровень… Но никакой тревоги у них это не вызвало. Только благодушное: «Ну, это же природный фактор. Так бывает…»

Осенью 2020 года узнал, что к нам в область приезжает мониторинговая группа "Ассоциации экологических организаций Казахстана" во главе с Елдосом Абакановым (сейчас – депутат мажилиса). Я связался с руководителем ассоциации Айгуль Соловьёвой, попросил, чтобы эта группа встретилась со мной. Встретились на берегу водохранилища, потом проехали на плотину… На встречу прибыли представители департамента экологии Костанайской области, ТТБИ, «Казводхоза»… Поговорили, обсудили, признали проблему существующей и требующей решения… Абаканов обещал собрать видеоконференцию (из-за ковида) с приглашением профильных правительственных и научных структур, чтобы обсудить тему и поискать пути её решения… На этом всё. В последующем никто ничего не сделал.

А если сложить фактор разрушения саркофага над хранилищем мышьяка и ртути, то есть, рост количества ядов, попадающих в реку, и фактор обмеления водохранилищ, то в сумме не трудно получить итог – стабильный по нарастающей рост концентрации этих ядов в воде, которую мы пьём.

Примерно так я и сформулировал вопрос и задал его Альберту Рау через Facebook.

Альберт Павлович пообещал совместно с другим депутатом из нашей области, Саматом Акишевым, направить запрос в Министерство экологии и предоставить ответ. Вот он:

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Из ответа министерства следует, что чиновники в курсе проблемы. Но делать ничего не торопятся. Хотя деньги в сумме 21,6 млн тенге на 2022 и 2023 годы для мониторинга ситуации уже якобы выделены «из местного (какого именно - областного? районного?) бюджета». И ещё они обещают и планируют. Например - «в апреле 2022 года планируется объявление конкурса на проведение вышеуказанного мониторинга (воздействия объекта на окружающую среду)». И тут же добавляют, что «Министерством осуществляется мониторинг окружающей среды в районе расположения Иловой горы и прилегающей к ней территории».

Я один ничего не понял?

О конкретных шагах по ликвидации угрозы речи не идёт вообще.

Апрель 2022 года закончился. Кто-нибудь слышал о конкурсе «на проведение вышеуказанного мониторинга»?

Судя по всему, наше чиновничество, по своему обыкновению, состряпало очередную ни к чему не обязывающую отписку на ничего не значащий для них очередной депутатский запрос, а решение проблемы оставили «на потом», когда в больницы «вдруг» начнут в массовом порядке поступать люди с характерными признаками отравления.

Кто за всё это будет потом отвечать? И будет ли?..