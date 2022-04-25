Полкилограмма "синтетики" изъяли полицейские у костанайца
Примерная стоимость изъятого на "черном рынке" составляет 15 млн тенге.
Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у 21-летнего жителя областного центра сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире молодого человека обнаружены полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, данное вещество является психотропным веществом «мефедрон», общим весом более 534 г, что составляет более тысячи доз для потребления, - сообщили в пресс-службе ДП. - Вес относится к особо крупному размеру. Примерная стоимость на «черном рынке» составляет 15 млн тенге.
Наркосбытчик задержан Ведется досудебное расследование.
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