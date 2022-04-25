На собрании, которое прошло в субботу, 23 апреля, в актовом зале РИИ, зарегистрировали 284 участников. В повестке: отчет ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности кооператива с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года, избрание новых членов правления, председателя правления и членов новой ревизионной комиссии, утверждение сметы и тарифов на 2022 год.

Ранее, 20 апреля, проблемы дачников обсуждали на круглом столе, в котором онлайн участвовал руководитель департамента юстиции Костанайской области, чтобы ответить на главный вопрос - о регистрации в этом ведомстве нового председателя ПК Константина Краснова. К консенсусу участники конфликта на круглом столе не пришли.

На собрании огласили отчет ревизионной комиссией, судя по которому прежний председатель садового общества Нуржан САКТАГАНОВ работал без нарушений.

- За второе полугодие не оплатили членский взнос 827 участков Была выявлена задолженность за этот период на сумму 13 524 124 тенге. Это наша недополученная замена труб, новое оборудование или его ремонт, - сообщила член ревизионной комиссии Валентина КИНЗЕРСКАЯ. И резюмировала: - Ревизия не выявила нарушений, создающих угрозу интересам садоводческого товарищества и повлиявших на его финансовое состояние и платежеспособность.

Бывший председатель ПК вышел на сцену под бурные аплодисменты зала и заявил, что делал все ради кооператива.

- Все началось с 29 октября 2020 года, - начал речь Нуржан Сактаганов. - Тогда меня пригласили на заседание правления, поднимался вопрос об отстранении бывшего председателя Авезова и избрании нового. Почему именно меня тогда пригласили? Так как на тот момент никто из действующего правления не хотел на эту должность. Но в процессе поднятия вопроса Краснов изъявил желание стать председателем, пришлось голосовать. И большинство голосов было за меня. Однако, когда 1 ноября охранное агентство покинуло наше садовое общество, провели повторное заседание правления, на котором меня дачники попросили исправить положение. На тот момент не было денег, охраны, света, арестованы все счета. Всего около 10 млн. долгов со стороны садового общества. Для решения этих проблем на тот момент мне пришлось занять денежные средства на сумму 1,8 млн. Со всеми долгами удалось рассчитаться к концу апреля 2021 года. В интернете все чаще мелькает моя фамилия, во всем винят меня, но нет, это происходило на протяжении последних 10-15 лет. Нужно было поэтапно решать, а придти и в одночасье исправить – это нереально.

Из-за личных проблем Сактаганов не стал выдвигать свою кандидатуру в председатели, но сказал, что готов войти в состав правления и помогать новому председателю. На эту должность собрание выбрало Марину Хаймову, это первая женщина на этом посту в истории ПК.

На собрании присутствовал заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ, который подчеркнул, что де-факто в ПК складывается двоевластие: с одной стороны сторонники юридически зарегистрированного Краснова, а с другой - представители Сактаганова, из-за чего акимат ни с кем из двух групп сейчас работать не может.

- Нам о собрании 17 апреля, проводимом Константином Красновым, официального письма или уведомления не приходило, - отметил Искаков. - Касательно собрания 23 апреля нас уведомили. И это мы можем подтвердить, если Марина Евгеньевна к нам обратится в ходе судебных тяжб, через которые обязательно придется пройти.

Заместитель акима напомнил, что на собрании в КРЦ "Горняк", которое прошло 9 апреля, присутствовали представители прокуратуры, полиции, ТОО «Рудныйавтотранс», ТОО «Рудненский водоканал», ТОО «Рудненская теплосеть» и аким Рудного.

- Практически все службы были в тот день, но не получилось, - сказал Искаков. - Мы предлагали, чтобы вы все вместе собрались 22 апреля: сторонники Краснова, Сактаганова и просто члены садового общества. И голосованием выявили, чьи позиции более сильные. Говорили Краснову, чтобы он подал официальный запрос о проведении общего собрания. Тогда бы присутствовали все, как и в прошлый раз, и аким бы вновь пришел. Но нет взаимодействия между Красновым и вашей инициативной группой.

По итогам трехчасового собрания приняли смету на 2022 год, выбрали 9 членов правления, в состав которого вошел и Сактаганов.

Константина Краснова не только автоматически сменили на посту председателя, но ещё и проголосовали за его увольнение. Дачники кричали «Не надо его, он самозванец!», а после оглашения единогласного решения зал возликовал.

Скорее всего, Краснов не сдаст бразды правления новому руководителю, учитывая тот факт, что он обжаловал решения всех проходивших ранее собраний садоводов.

На круглом столе рекомендовали создать группу - по 15 человек с каждой стороны, которые станут инициаторами проведения конференции. Потому что без этой процедуры решения всех собраний вновь будут без конца обжаловаться в судах как нелегитимные. По одной и той же причине - отсутствие списка членов кооператива. Получится ли это сделать конфликтующим сторонам - большой вопрос.

Людей интересовало, куда и кому теперь платить деньги, чтобы их не украли. Так как юридически председатель - Краснов, а фактически выбрали Хаймову. Всех успокоили, сказав, что они могут оплатить через единый расчетный центр и не бояться, что деньги пропадут. А если это и произойдет, то в дальнейшем будет проведен аудит, который выявит недостачу.

С 15 апреля стартовал дачный сезон. Если стороны не придут к компромиссу, все общество может, как минимум, остаться без полива.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА