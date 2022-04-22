Потребительский кооператив «Общество садоводов-любителей № 1» уже второй раз за два года оказался в центре скандала. В октябре 2021 года причиной стал незаконный вывоз мусора на берег Тобола. В апреле 2022-го - незаконная, по мнению дачников, регистрация нового председателя ПК.

Последний конфликт стал поводом для многолюдного собрания - 9 апреля в КРЦ "Горняк" пришло около 700 человек, претензии которых к председателю ПК выслушал аким Рудного Куандык Испергенов. А 20 апреля в МРЦ провели круглый стол, в котором онлайн участвовал руководитель департамента юстиции Костанайской области.

В октябре 2021 года прежнего председателя общества Нуржана Сактаганова обвинили в организации свалки на территории между кооперативом и рекой Тобол. Одним из активистов был Константин Краснов. В ноябре Сактаганов ушел, а позже оказалось, что председателем стал Краснов, причем в этой должности его зарегистрировали в департаменте юстиции.





- Проблемы по этому поводу уже давно, - прокомментировала "НГ" организатор круглого стола, председатель Рудненского городского представительства Костанайского областного филиала НПК Ольга БЕРЕЗУЦКАЯ. - Но только 18 марта 2022 года дачники обратились в ОО "Союз защиты прав потребителей Костанайской области", где выяснили основной момент - что регистрация председателя садового общества прошла в странном формате: зарегистрирована физическим, а не юридическим лицом, и указаны неточные данные.

Дачники утверждают, что собрания, на котором Краснова выбрали председателем ПК, не было. Руководитель департамента юстиции Амир УМАРОВ на круглом столе пояснил - по закону любое физическое лицо может быть зарегистрировано руководителем кооператива. И отменить решение о регистрации можно только только через суд.



- По поводу того, что произошла регистрация по некорректным данным и физическим лицом - это вопрос к разработчикам, так как система автоматически выполняет подобные операции, - отметил Умаров.

Главная проблема - в отсутствии достоверных данных о количестве членов кооператива, потому что только они имеют право на участие в собрании по выборам председателя. На круглом столе опытом другого объединения дачников поделился член "Общества садоводов-любителей № 5" Михаил УТРОБИН.





- Самое главное для потребительского кооператива - дачники должны паевой взнос сдать, - пояснил "НГ" общественник. - А у них членский взнос уплатил - и все, он уже член. Но это не так. В их уставе даже прописан паевой взнос, потому что имущество, которое находится на территории садового общества, является собственностью юридического лица - потребительского коператива. То есть, если у меня просто есть домик, то не имею права собственности. Я его вложил в имущество юридического лица. Чтобы продать дом, необходимо обратиться к собранию, выделить эту долю и только тогда продать. Вот чем неудобна эта форма. У нас в 5-м обществе форма - общественное объединение, поэтому каждый член - хозяин своего домика, а вот взносы - уже собственность юридического лица. Разве это неправильная форма? А им надо было обязательно сдать паевой взнос в 1997 году, когда был принят устав этого копператива. И сейчас просто нужно вставать на букву закона. С того года списки членов кооператива не обновлялись и устарели. Устав необходимо дополнять, внести правки в отношении голосования опросными листами, так как не у всех есть возможность лично прийти на собрание. И правки касательно форс-мажорных обстоятельств - таких, как пандемия.

Утробин предложил - собрать пока список только тех дачников, кто прошел легализацию и предоставил документ на дачный домик. Но и с этим большая проблема.

- Когда была легализация огородов, людям не объяснили, что после этого будет, - отмечает дачница Елена ГЕНЕРАЛОВА. - А легализованный участок трудно продать - нужно с документами побегать и сумму хорошую заплатить. В начале 2000 годов огороды стоили копейки, люди толпами уезжали в Германию, Россию. И было очень дорого нотариально оформлять продажу дачного участка, поэтому люди их просто бросали. Или, например, бабушка умерла и участок достался по наследству. Чтобы потом продать его, необходимо оформить на себя, заплатить, а потом при продаже еще раз заплатить. В таких ситуациях тоже бросали участки.

К консенсусу участники конфликта на круглом столе не пришли. Планируют провести еще собрание - 23 апреля, в 12 часов, в актовом зале РИИ.

На случай, если собрание не состоится, на круглом столе предоложили создать группу - по 15 человек с каждой стороны, которые станут инициаторами проведения конференции. Потому что без этой процедуры решения всех собраний будут без конца обжаловаться в судах как нелегитимные. По одной и той же причине - отсутствие списка членов кооператива.

Тем временем начинается дачный сезон. Если стороны не придут к компромиссу, все общество может, как минимум, остаться без полива.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА