На территории между потребительским кооперативом «Общество садоводов-любителей № 1 АО ССГПО» и рекой Тобол - экологическое бедствие. По словам садоводов, с апреля 2021 года неизвестные начали вывозить туда мусор. Местные активисты винят в организации свалки председателя общества.

Представитель инициативной группы садоводов Константин КРАСНОВ сообщил «НГ», что свалка мусора в этом районе была и раньше, но не такая масштабная.

- Если пройти дальше, то свалка тянется примерно на 80 м в сторону насосной станции, где дачники берут воду для полива участков, - рассказал Краснов. – Совсем недавно этот вопрос поднимался нашим садоводом Алимжаном Жусуповым, он написал заявление в полицию. Участковый вызвал председателя общества Нуржана Сактаганова. Тот дал объяснение, что, якобы, весь этот мусор, тракторист по ошибке вывез на берег Тобола, хотя должен был отвезти на насосную станцию и упаковать в отдельные мешки. Если посмотреть на мусор, можно убедиться, что «ошибся» тракторист не раз, а скидывал сюда мусор регулярно.

Краснов отмечает, что общая сумма, выделенная на вывоз мусора из платежей садоводов, увеличилась с 100 000 до 700 000 тенге.

- И ни разу по этим деньгам мусор не вывозили, финансовый отчет нам не предоставили, - возмущается он. – С 1 ноября 2020 года у нас вообще не публикуют финансовый отчет.

Корреспондент «НГ» побывал на месте свалки 10 сентября. Мусор здесь самый разнообразный: от мешков с остатками продуктов до сухих веток. Рядом видны следы спецтехники, есть яма с вырытой землей. По словам Краснова, этой землей неизвестные пытались засыпать мусор.

При этом не все дачники разделяют версию о том, что свалку организовал председатель.

- Тут третье общество рядом, дальше есть другие общества, кто знает, какие люди этот мусор сюда натаскали, - говорит член СО № 1 Надежда Петровна. И отмечает заслуги нового председателя: – Касса у нас была пустая, был большой долг по свету, в ноябре прошлого года у нас даже охраны не было. Так Сактаганов за пару часов собрал охрану, а за пару недель погасил долги общества. Многие на дачах живут. Поэтому я не верю, что Сактаганов свозил мусор к берегу Тобола

Инициативная группа пыталась доказать, что Сактаганов незаконно вступил в должность председателя общества. Решением Рудненского городского суда от 5 мая 2021 года протокол о принятии Сактаганова в члены правления и протокол о его назначении председателем признаны недействительными. Сейчас Краснов вновь судится с Сактагановым, чтобы тот ушел с поста председателя. Кроме того, написал заявление в полицию с просьбой привлечь председателя к уголовной ответственности за мошенничество и самоуправство.

За этими внутренними разборками, кажется, тема экологии отошла на второй план. Управление полиции Рудного сообщило в соцсетях, что по факту оргиназации свалки составлен протокол по ст. 505 КоАП РК, наложено взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП. Кому именно вынесен штраф, в сообщении не уточняется. Полицейские пытались выяснить, кто и когда организовал свалку, опрашивали даже автора этой статьи.

Корреспондент «НГ» попытался получить комментарий у Нуржана Сактаганова, но тот не стал разговаривать. Редакция отправила на почту СО письменный запрос, но за две недели ответ не получила.

По словам садоводов, часть свалки уже вывезли. Успеют ли убрать остатки до зимы, чтобы мусор вместе со снегом позже не ушел в Тобол, неизвестно.