Жертвами 29-летнего жителя города Тобыл стали четыре женщины. Он обманул их почти на 3 700 000 тенге. Мошенника задержали полицейские Костанайского района совместно с управлением криминальной полиции ДП в ходе операции «Контрафакт».

Иллюстративное фото sknews.kz

- Мошенник действовал по следующей схеме: он знакомился с девушками через социальную сеть. Молодой человек представлялся разными именами и в ходе диалога входил к ним в доверие, - рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области. - Рассказывая о своей личной жизни, он говорил, что занимается куплей-продажей недвижимого имущества. В ходе общения парень начинал предлагать квартиры для покупки в областном центре стоимостью ниже рыночной. По мессенджеру WhatsApp отправлял знакомым фотографии предполагаемой квартиры. Доверчивые потерпевшие соглашались приобрести дешевое жилье.

Злоумышленник просил внести первоначальный взнос на разные абонентские номера, которые он заранее приобретал. Он договаривался о встрече, при этом указывал о необходимости иметь при себе документы и сумму для предоплаты. После чего отключал СИМ-карту.

Одна из жительниц Тобыла отдала мошеннику 1,5 млн тенге, другая - 1 млн.

ОПМ «Контрафакт» направлено на повышение эффективности мер по борьбе с правонарушениями с использованием информационных технологий и продлится до 27 апреля.