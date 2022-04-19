В Антитеррористическом центре заявили о задержании мужчины, разославшего в крупные объекты Нур-Султана и Алматы письма о взрывных устройствах, передает Tengrinews.kz.

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"4 апреля сообщалось об обнаружении на электронных адресах различных учреждений городов Нур-Султана и Алматы лжеинформации о заложенных взрывных устройствах.

В итоге в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями задержан гражданин Т. 1986 года рождения, житель города Житикара Костанайской области, работающий специалистом по IT-технологиям в одной из организаций города", - говорится в сообщении.

В АТЦ заявили, что мужчина осуществил рассылку писем в адрес 11 крупных объектов столицы и Алматы, используя свои знания в IT-сфере и различные технические средства.

"Подозреваемый признал свою вину в совершении преступления из хулиганских побуждений и взят под стражу. Теперь мужчине придется нести ответственность согласно статье 273 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок)", - добавили в Антитеррористическом центре.