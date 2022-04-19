Полицейские Карабалыкского района задержали интернет-мошенника, который обманным путем оформил кредит на сельского жителя, сообщает пресс-службе ДП Костанайской области.

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- В полицию обратился 65-летний Асылхан Естаулетов, который рассказал, что неизвестный оформил на него кредит. Об этом пенсионер ничего не знал, пока не позвонили из банка, - рассказали в ДП. - Когда карабалыкчанин пришел в банк, выяснилось,что с октября прошлого года у него имеется кредит и уже образовалась задолженность.

С пенсии мужчины банк уже начал высчитывать определенную сумму. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого - местного жителя. 46-летний мужчина воспользовался документами односельчанина и оформил онлайн-кредит на покупку телефона марки iPhone.

- Асылхан Естаулетов поблагодарил оперативников Хамзу Бигельдинова и Азамата Бекенова за оперативное раскрытие преступления. Пенсионеру возвращены деньги, - добавили в полиции.