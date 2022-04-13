Уголовное дело в отношении директора ГКП «КТЭК» Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА продолжают рассматривать в СМУС Костанайской области.

Согласно материалам дела, он обвиняется в вовлечение в преступную деятельность своего заместителя, главного инженера ГКП «КТЭК» Вячеслава ПЛОТНИКОВА, директора ТОО «ТЭМС» Рустема ЗИННАТУЛЛИНА и заместителя директора ТОО "АлатауСтрой-2009" Тулегена ТУРЛУГУЛОВА. Обе эти фирмы, по версии обвинения, были аффилированы с КТЭК, а их руководство состояло с Бекпаганбетовым в доверительных отношениях, поэтому он по сути управлял обоими ТОО. В связи с чем бывшего директора КТЭК еще обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Все четверо подсудимых вину полностью не признали.

С отрицания своей вины начал давать показания и Вячеслав Плотников. Он пояснил, что не обладал организационно-распределительными функциями на предприятии.

Вячеслав Плотников заявил, что капитальные ремонты можно делать независимо от контракта с ЕБРР / Фото ktek.kz



- Меня обвиняют в пособничестве в хищении средств, но это не так, - заявил Плотников. - У нас был контракт с ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - «НГ»), в частности, связанный с реконструкцией паровых котлов. Были затрачены как деньги ЕБРР, так и собственные средства по некоторым договорам, и деньги казначейства. Это целевые деньги. Был контракт ЕБРР на реконструкцию 1-го и 2-го котлов - всего на 18 млн тенге, их потратили на приобретение дымососов, вентиляторов. Остальные деньги - на реконструкцию в рамках работ по 4-му и 5-му котлам. Из 670 млн тенге не пришло 289 млн тенге, то есть отсутствовала большая часть финансирования контракта. Утверждение следствия, что мы каким-то образом «выдернули» работы, неверно. В рамках контракта ЕБРР финансирования было недостаточно. Сколько денег было, столько потратили.

Главный инженер КТЭК также пояснил, что теплокомпания имела право использовать собственные средства по тому назначению, которое считает необходимым. В это время как раз проводился ряд мероприятий, в том числе дефектовка оборудования, намечались мероприятия по ремонтам. В рамках инвестобязательств использовались как средства теплокомпании, так и целевые деньги казначейства.

- Здесь важно понимать, что из контракта ничего не вытаскивалось, цели похитить средства не было и не было возможности, - пояснил Плотников. - Все мероприятия, которые планировались, были выполнены и полностью оплачены. У нас на ТЭЦ есть оборудование, в частности, паровые котлы, которые требуют ремонта. Кстати, межремонтный интервал составляет 4 года. В связи с этим составляются планы ремонтов, эти планы стоят на контроле в министерстве энергетики. Мы так не можем: захотели - сделали, захотели - не сделали. Есть план работ, мы должны ему следовать.

По слова Плотникова, в контракте с ЕБРР прописывалась замена экранных труб, но деньги закончились, а капитальные ремонты можно делать независимо от контракта. О необходимости их выполнения свидетельствуют дефектные акты 2016 года, подписанные предыдущим главным инженером Николаем Беляком, и дефектные акты более позднего периода. И похитить деньги, выделенные на эти ремонты, было невозможно.

Ранее в суде допросили судебного эксперта Веру ЛЯХОВУ, которая заявила, что стоимость горелок, приобретенных КТЭК, была сильно завышена.





Вера Ляхова заявила, что фактически выполненные работы КТЭК вызывают у нее сомнения / Фото Ксении РЕБИК

- У меня есть заключение эксперта, что средняя рыночная стоимость горелки - 609 000 тенге, - сообщила 1 апреля Ляхова. - Не просто одной горелки, а со всем оборудованием. У КТЭК стоимость шести горелок составила 17 358 000 тенге. Я подвергла сомнению фактически выполненные работы.

Аскар Бекпаганбетов возразил - цену на горелки устанавливала не теплокомпания.

Аскар Бекпаганбетов пытался убедить эксперта, что она неправильно интерпретирует стоимость горелок / Фото Ксении РЕБИК

- На горелки было заложено 18 млн тенге, но в итоге компания-поставщик выиграла их за 10 млн тенге, - пояснил директор КТЭК. - Фирма выиграла тендер по наименьшей цене. Кроме того, в сумму не входила стоимость экспертизы горелок и модернизации.

В ходе допроса выяснилось, что у эксперта были не все документы на руках и некоторые ее утверждения основывались на словах следователей.

Очередное заседание по этому делу назначено на 14 апреля.