Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) нокаутировал Риоту Мурату (16-2, 13 КО) и выиграл поединок за три титула, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

©instagram.com/gggboxing/

Поединок в Сайтаме завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов.

Первая трехминутка прошла с небольшим преимуществом казахстанца, который прощупывал соперника. Во втором раунде уже Мурата занял центр ринга, а Головкин работал вторым номером.

В третьем раунде казахстанец сразу активно включился и провел несколько плотных ударов. Мурата пытался отвечать на атаки, но Головкин начал заставлять соперника промахиваться.

Четвертый раунд, скорее всего, остался за японцем, но казахстанец несколько раз попал в голову и по корпусу конкурента. В пятом раунде Головкин мог завершить бой досрочно, но Мурату спас гонг.

В шестом раунде после одной из атак казахстанца у японского чемпиона вылетела капа, а в следующей трехминутке Головкин упустил еще одну возможность завершить бой досрочно. Несколько раз он прижимал конкурента к канатам, но добивать не стал.

GGG HAS STILL GOT IT AT 40🔥



He beats Murata by corner stoppage…Canelo up next?pic.twitter.com/Q3eYO2huby