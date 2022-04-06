Создатели платежной системы, которая уже активно используется в Казахстане, России, Узбекистане и Кыргызстане, получают огромное количество положительных отзывов от благодарных клиентов. Читайте статью, чтобы узнать, почему эта платежная система — система, которая упрощает жизнь.

В чем особенность уникального сервиса PayBox money?

Основное преимущество заключается в широком функционале. Среди основных функций, которые выполняет сервис, выделим следующие:

все действия можно выполнять с ПК, ноутбука, планшета или телефона;

клиенты оплачивают ваши товары или услуги, а вы (если это нужно) возвращаете им деньги — любая операция занимает не больше пары минут;

наличие HTML-кнопки, которая меняет строку кода и позволяет вам превратить сайт в интернет-магазин;

у ваших клиентов появляется возможность оформить подписку, купить товар в рассрочку, провести платеж с карты на карту, лишь единожды заполнив форму реквизитов карт;

разработчики гарантируют сохранность и конфиденциальность личных данных, надежно защищая их от мошенников в сети;

после любой финансовой операции создается фискальный чек и отчет, копию которых система отправляет в налоговую, обеспечивая законность сделки.

Наличие оптимизированных функций позволяет вашим клиентам получать услугу, даже если нет средств. К примеру, есть возможность оформления рассрочки и визуализированного уменьшения платы. Это помогает повысить уровень лояльности, человек продолжает пользоваться вашими предложениями, а вы обретаете постоянного клиента.

Как начать пользоваться PayBox money?

Вам необходимо зайти на официальный сайт сервиса и зарегистрироваться там. Для этого нужно заполнить стандартную форму заявки и получить доступ в личный кабинет. После чего следует прочитать договор оферты и подписать его. С этого момента можно начинать пользоваться всеми преимуществами PayBox.

Новым пользователям системы доступен тестовый период, в течение которого они могут ознакомиться с полным функционалом сервиса. Для решения любых проблем работает техническая поддержка PayBox, где менеджеры отвечают на вопросы клиентов 24\7.

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