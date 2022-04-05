Итоги конкурса, в котором приняли сотни учащихся детских музыкальных и школ искусств Казахстана, были озвучены 4 апреля. В этом году свое мастерство демонстрировали дети, обучающиеся на народных казахских и русских инструментах.

Қадыр Бибінұр 1 место, кобыз

Это домбра, кобыз, шертер,жетыген, баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка. Помимо сольных исполнителей, принимали участие творческие коллективы - ансамбли и оркестры.

Цель проведения конкурса - развитие и поддержка музыкально одаренных детей, стимулирование их дальнейшего творческого пути, поощрение мастерства. Костанайская музыкальная школа № 1 вновь стала фаворитом этого состязания.

Обладателем Гран-при стала Зере Танкеева (аккордеон, класс педагога Вильяновой Н. С). Первое место заняли Айым Молдагалиева, Бибінұр Қадыр (кобыз, класс педагога Белгибаевой Б. Ж.), Кира Вейберт (домра, класс педагога Егорова Т. В.). Второе место получили Тимур Кан (гитара, класс педагога Иксанова А. С) и Талгат Латыпов (баян, класс педагога Койшина Г. Е.)

Молдагалиева Айым 1 место, кобыз

Конкурс юных музыкантов - старейший в стране, берет свои истоки еще в начале 60-х годов прошлого столетия. Проводится раз в три года для разных групп инструментов. В конкурсе три возрастные категории, репертуарный план конкурсной программы каждой из них достаточно высок. К примеру, ребята старшей возрастной группы (13-16 лет) как правило исполняют программу музыкальных колледжей или первых курсов консерваторий.

Латыпов Талгат, 2 место, баян

Участники проходят три отборочных этапа: сначала на уровне школы, затем областной конкурс и только самые лучшие имеют право выступать на республиканском уровне. Много призовых мест не дают, только по одному на каждый вид инструмента и, соответственно, возрастной категории. Оценивают исполнительское мастерство лучшие педагоги, профессора средне-специальных и высших музыкальных заведений страны.

Танкеева Зере, Гран-при, аккордеон

ДМШ № 1 держит планку, сохраняет репутацию одной из сильнейших школ области и Казахстана. Несмотря на непростой период в истории музыкального образования минувших двух лет, учащиеся и педагоги школы показывают высокие результаты на серьезных конкурсах.