Конкурс среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств проходит в Казахстане ежегодно. В этом году таланты и способности показывали ребята, обучающиеся на оркестровом отделении, причем соревновались они в онлайн-формате.

Гран-при среди учащихся средней возрастной группы. Нина Мызина / Фото из личного архива И. С. СТАКАНОВОЙ

Со всей страны в столицу отправляли сотни видеозаписей юных солистов и коллективов. От Костанайской области в конкурсе приняли участие ребята, ставшие победителями в областном этапе: 18 солистов струнно-смычковых и ударных инструментов, ансамбль скрипачей и ансамбль саксофонистов ДМШ № 1 областного центра, а также ансамбль "Дружба" школы искусств Сарыкольского района.

Гран-при среди детских музыкальных творческих коллективов. Ансамбль скрипачей "Violin DosStar" / Видео из личного архива Е. П. ТУЛУПОВОЙ

ДМШ № 1 подтвердила звание одной из самых сильнейших школ в республике. Учащиеся этой школы стали обладателями трех Гран-при и призовых мест.

Гран-при были удостоены Нина Мызина Нина (скрипка, классный преподаватель И. С. Стаканова), Яна Красноцветова Яна (флейта, классный преподаватель С. В. Семенова) и ансамбль скрипачей «Violin DosStar” ( руководитель Е. П. Тулупова).

Гран-при среди учащихся старшей возрастной группы. Яна Красноцветова / Фото из личного архива И. В. КРАСНОЦВЕТОВОЙ

Первое место заняла Зере Танкева (виолончель, классный преподаватель Г. Т. Айдосова), вторые места: Самира Бекешева (виолончель, классный преподаватель Г. Т. Айдосова), Илья Мызин (скрипка, классный преподаватель И. С. Стаканова) и Айгерим Танкеева(скрипка, классный преподаватель В. В. Найденова), третье место - ансамбль саксофонистов (руководитель П. В. Латышев).

Автор - гражданский журналист "НГ"