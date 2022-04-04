Каждая девушка и женщина так или иначе хотя выглядеть стильно и привлекательно. И это касается не только одежды для торжеств и свиданий, но также и офисных нарядов или повседневных образов для прогулок с друзьями. Не всегда в магазинах масс маркета можно найти вещь, которая будет и выглядеть стильно и сидеть комфортно. Потому на помощь приходит магазин “G and G Гламур”, который предлагает одежду от знаменитых на весь мир брендов и отличное обслуживание.

Почему стоит выбрать “G and G Гламур”?

Компания работает на рынке Казахстана уже более 18 лет. Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте https://ggonline.kz/, но также в самых больших городах страны представлены и офлайн-магазины – более 10 точек продажи в Нурсултане и Алматы. “G and G Гламур” предлагает приобрести одежду от таких брендов как:

Fendi;

MaxMara;

Weekend MaxMara;

Sergio Rossi;

Marina Rinaldi и других.

Большой ассортимент одежды из разных коллекций, приятное обслуживание и желание постоянно совершенствоваться – вот за что казахстанские женщины так любят этот магазин.

5 причин купить брендовую одежду

Многих смущает цена на одежду от всемирно известных брендов. Давайте разберемся что за ней скрывается и всегда ли такие образы будут стоить дорого:

Эксклюзивность – к созданию каждой новой коллекции дизайнеры подходят очень тщательно и скурпулезно. Вероятность того, что вы встретите девушку в таком же платье или блузке в кино или офисе крайне мала. Вы всегда будете чувствовать себя уникально и неотразимо.

Качественные материалы – чем известнее бренд, тем серьезнее они подходят к выбору ткани для шитья одежды. Кстати, сейчас в тренде использовать натуральные и экологичные материалы, так что можно не переживать о вреде нанесенном природе синтетическими материалами.

Качество и долговечность – здесь речь идет не только о материале и фурнитуре, которая используется при создании вещей, но и о строгом контроле всех процессов на производстве. Такая одежда продумана до мельчайших деталей, выглядит прекрасно даже после 20 стирок и будет радовать вас и спустя несколько сезонов.

Стиль и комфорт – брендовая одежда не только выглядит красиво, но и сидит комфортно. Она подчеркивает все достоинства фигуры и при необходимости скрывает ее недостатки. Да что уж там говорить, даже изнаночная сторона вещи выглядит безупречно.

Цена – учитывая, что любой шоурум и любая компания устраивают распродажи, то купить стильную и качественную одежду можно и не за все деньги мира. Тем более, если она классическая и не теряет актуальности долгие годы.

Любить себя – значит выбирать для себя все самое лучшее. Так может стоит начать хотя бы с одежды, которая сделает вас более уверенной и уникальной?

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