Сейчас практически каждый успешно пользуется смартфоном или компьютером. Благодаря развитию интернет-технологий, растет число предлагаемых онлайн-услуг. Это же относится и к банкам. Если раньше приходилось идти в отделение, чтобы взять или оплатить кредит, заказать кредитную карту или узнать стоимость валюты, сейчас все это делается на официальных сайтах или в мобильном приложении.

Услуги, предлагаемые банками

Практически на каждом банковском сайте — можно найти необходимые услуги для частных лиц. На сайте Альфа-Банка Казахстан это:

Предложение кредитных карт и кредитов, включая онлайн. Это значит, что, не выходя из дома, вы можете подать заявку на кредит и получить деньги непосредственно на счет. Также на сайте вы можете ознакомиться с необходимым списком документов, которые нужны для оформления кредита и тарифами.

Денежные переводы - это возможность перевода денежных средств с карты на карту с подробными тарифами и условиями.

Курс валют. В этой вкладке представлен курс валют на сегодня в Казахстане, а также возможность посмотреть курс валют для большинства крупных городов.

Открытие депозита (вклада), которое также можно сделать онлайн.

Возможности для малого и среднего бизнеса. Это открытие счета, подключение эквайринга, оформление бизнес-карты и получение финансирования.

Это минимальный набор услуг, который предлагается на официальных сайтах крупнейших банков Казахстана, включая Альфа-Банк.

Плюсы онлайн-услуг

Для большего удобства все банки используют мобильные приложения. Интернет-банкинг отличается от обычного достаточным количеством преимуществ:

минимум времени на проведение различных финансовых операций;

доступ к большинству услуг через личный кабинет;

возможность быстрой связи с технической поддержкой, которая даст ответы на все имеющиеся вопросы;

круглосуточный доступ к любым услугам банка, вне зависимости от времени работы отделений;

моментальный перевод денег с карты на карту, как своего банка, так и прочих финансовых учреждений;

возможность быстрого открытия счета или депозита;

быстрое оформление кредита или кредитных карт.

Также благодаря онлайн-банку можно быстро узнать, где находится ближайшее отделение, вне зависимости от того, где вы сейчас находитесь. Как правило, при совершении операций в интернете берутся более низкие комиссии за пополнения и переводы. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на отделения.

При этом пользоваться онлайн-банкингом, следить за совершаемыми операциями, управлять счетом можно даже, если вы находитесь за границей.

Лицензия АРРФР на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.61/237 от 03.02.2020

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