Пытавшийся украсть 7 тонн металла мужчина задержан службой охраны в Рудном
Сотрудники охраны одного из предприятий города предотвратили кражу металла весом более 7 тонн на сумму более 3 млн тенге. Подробности сообщили сегодня, 1 апреля, в пресс-службе ДП Костанайской области.
"30 марта охрана на контрольном пункте задержала 34-летнего мужчину, который управлял автомашиной «Shacman». При досмотре сотрудники обнаружили в кузове под конвейерной лентой листы металла. Как выяснилось, рудничанин при осуществлении подрядных работ решил похитить железо и в последующем продать", - говорится в сообщении.
На место прибыли полицейские УП Рудного. Подозреваемый задержан, ведется следствие.
В полиции отметили, что с начала года сотрудники частных охранных структур региона предотвратили три кражи чужого имущества.
Фото предоставлено ДП Костанайской области
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