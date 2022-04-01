Сотрудники охраны одного из предприятий города предотвратили кражу металла весом более 7 тонн на сумму более 3 млн тенге. Подробности сообщили сегодня, 1 апреля, в пресс-службе ДП Костанайской области.

"30 марта охрана на контрольном пункте задержала 34-летнего мужчину, который управлял автомашиной «Shacman». При досмотре сотрудники обнаружили в кузове под конвейерной лентой листы металла. Как выяснилось, рудничанин при осуществлении подрядных работ решил похитить железо и в последующем продать", - говорится в сообщении.

На место прибыли полицейские УП Рудного. Подозреваемый задержан, ведется следствие.

В полиции отметили, что с начала года сотрудники частных охранных структур региона предотвратили три кражи чужого имущества.

Фото предоставлено ДП Костанайской области