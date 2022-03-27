Подозреваемый - житель того же поселка, 21-летний мужчина, уже дал признательные показания. Подробности особо тяжкого преступления, совершенного 19 марта, рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ на своей странице в Facebook.

Иллюстративное фото vk.com/pvs_overheard

Тела двух мужчин 1974 и 1965 годов рождения с признаками насильственной смерти в тот день в частном доме обнаружил односельчанин.

- По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 99 ч.2 УК РК (убийство двух и более лиц). Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники департамента полиции. В ходе расследования было выдвинуто несколько версий совершения преступления, - рассказал Ерлан Омарбеков. При проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан житель посёлка Сарыколь 2001 года рождения. Его вина, в совершении двойного убийства, подтверждается следственными действиями, изъятыми вещественными доказательствами, а также признательными показаниями.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест. Другую информацию, как отметил Омарбеков, полиция не может разгласить в интересах следствия.

- Хотел бы отметить, что в раскрытии этого преступления большая помощь была оказана населением посёлка Сарыколь. Активная гражданская позиция и неравнодушие сегодня становятся хорошей опорой в работе органов внутренних дел, - заключил Омарбеков.