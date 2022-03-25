Главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подписала постановление о мерах профилактики коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В новом постановлении утверждается рекомендация об использовании медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах.

Кроме того, в документе отмечается, что обязательным остается ношение масок в медицинских учреждениях.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

Между тем официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев сообщил, что для вакцинации против COVID-19 казахстанцам разрешается применение всех видов вакцин, использующихся в Казахстане: Sinopharm, QazVac, "Спутник V" и Pfizer.

По его словам, для проведения ревакцинации против КВИ также допускается применение всех видов имеющихся вакцин в стране.

Кроме того, лица, получившие первую дозу вакцины Pfizer за рубежом, могут завершить курс вакцинации американской вакциной в Казахстане.

"Установлен интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации, который составляет не менее 3 месяцев. Постановлением также допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы прививок против коронавируса при необходимости проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает трех месяцев", - пояснил Байтанаев.

Граждане, выезжающие за рубеж, могут получить повторный полный курс вакцинации против COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ, при предоставлении подтверждающих документов о необходимости выезда, добавил он.

Напомним, по решению МВК в Казахстане отменят требование о ношении масок в помещениях. Рекомендательный характер ношения масок сохранится в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах.