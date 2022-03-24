В Казахстане отменят требование о ношении масок в помещениях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссией приняты следующие решения:

отменить обязательное ношение масок в помещениях ;

; сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);

сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;

разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования".

Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями:

лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;

все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

"В завершение заседания Ералы Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения", - говорится в сообщении.



