Ношение масок в помещениях отменят в Казахстане
В Казахстане отменят требование о ношении масок в помещениях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, межведомственной комиссией приняты следующие решения:
- отменить обязательное ношение масок в помещениях;
- сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);
- сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;
- разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования".
Также решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, он дополняется следующими категориями:
- лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
- лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
- лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;
- все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.
"В завершение заседания Ералы Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения", - говорится в сообщении.
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