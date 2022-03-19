Магазин "Светофор" (в Рудном их два - на ул. Топоркова и ул. Корчагина) на своей страничке в Одноклассниках опубликовал объявление: "Уважаемые покупатели! С 17.03.22 г. наш магазин работает только с картами Сбербанка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".

И внизу привел документ от Сбербанка: «Банк сообщает, что на фоне ситуации в мире и введением новых санкций США, в том числе в отношении ПАО «Сбербанк» и его дочерних организаций, в частности подддержания действующих корресподнденстких отношений у Банка отсутствует возможность проведение взаиморасчетов с международными платежными системами. Visa international, Mastercard international

В связи с этим с 17 марта 2022 года (включительно) банк прекращает прием платежей с помощью POS-терминалов поступающих в пользу Предприятия торговли/сервиса …»

Должны ли отношения между российским Сбербанком и его дочерними организациями с одной стороны и магазином "Светофор" с другой ущемлять права потребителей, находящихся в Казахстане?

В Законе РК от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" читаем:

«За отказ в принятии платежей и (или) переводов денег с использованием платежных карточек индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, обязанными принимать их при осуществлении торговой деятельности (выполнении работ, оказании услуг) на территории Республики Казахстан, и (или) за отсутствие у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, индивидуальные предприниматели и юридические лица, указанные в пункте 11 статьи 25 настоящего Закона, несут ответственность по основаниям, в порядке и размерах, которые предусмотрены Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушений».

Я разместил на той же странице комментарий с ссылкой на законодательство. Магазин ответил: «Добрый день! Это не лично наша прихоть! Это ограничения банка, чьи POS-терминалы находятся у нас для расчёта. В данный момент ведутся переговоры о дополнительной установке POS-терминалов других банков».

Я возразил: "Об этом вы не написали. Вы сейчас оглашаете намерения, но уже предприняли действия. На данный момент ваши действия нарушают закон РК. Ссылка на закон выше. Ведь это не покупатели виноваты в том, какой банк вы выбрали в партнёры. Покупатель не должен нести неудобства из-за неорганизованности вашего магазина. Закон суров, но это закон".



В Рудном, к примеру, в каждом магазине есть QR-код с ИИН/БИН владельца с призывом в случае нарушения или отказа принять оплату безналичным расчетом сканировать код и оформить жалобу в управление госдоходов.

Относится ли данная ситуация к форс-мажору, то есть обстоятельствам не преодолимой силы? Я так не думаю. О санкциях в отношении Сбербанка было известно уже более недели, так что владельцы магазина заранее должны были озаботится о том, чтобы сохранить свой бизнес в действующем состоянии, не подвергая покупателей неудобствам.

Но в данном случае речь идет не только о «доставляемых неудобствах», но в первую очередь о нарушении законодательства РК. На мой взгляд, будучи предупрежденным об административной ответственности, магазин должен удалить данную публикацию и при невозможности обслуживания покупателей и соблюдения законодательства временно приостановить торговлю - до момента приведения условий в соответствие с законом.

Кроме того, считаю, что управление госдоходов должно взять этот и подобные ему случаи под наблюдение.