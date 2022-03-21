Предложили мне на днях написать разоблачительную статью о спекулянтах… Я вспомнил, что уже писал на эту тему в далёких 1998-99 годах. Тогда Назарбаев увлёкся идеей омолодить власть и начал назначать министрами молодёжь.

Один из них – Мухтар Аблязов - был назначен министром торговли. Но у него был свой торговый бизнес и он решил, что его делам сильно мешают так называемые «челноки», работавшие на многочисленных базарах страны. Тогда он через правительство захотел протолкнуть решения, сильно ограничивающие деятельность этих самых челноков…

"Вся эта армия челноков решала несколько проблем, которые в нормальном государстве должна решать власть"

Я тогда написал и отправил в газету «Новое поколение» статью под названием «Господин президент, остановите Мухтара!» Текст получился большой, его даже разделили на два последовательных выпуска газеты…

Если поискать где-нибудь подшивку за 1998-1999 годы, то можно её прочитать. Дословно я, конечно, содержимое не вспомню, но суть была в том, чтобы защитить челночный бизнес от нападок молодого, но прыткого министра.

На глазах нашего поколения в те годы на всей территории бывшего СССР, в том числе и в Казахстане, были уничтожены практически все промышленные производства, в том числе и производства товаров народного потребления.

Закрытие заводов и фабрик вызвало появление огромного количества безработных. Особенно среди женщин. Люди оказались буквально выброшенными на улицу. Вместе с семьями, многие с малыми детьми. Про рост самоубийств в те годы много говорили… Но подавляющее большинство выход нашли в уличной торговле.

Правительства Китая, Турции и некоторых других стран оказались умнее правителей постсоветских. Они смогли организовать дела в своих странах так, чтобы местному населению стало выгодно производить товары, а не ввозить их. У нас – ровно наоборот. Практически любые начинания душились на корню таможенными пошлинами и налоговыми поборами. И это только по закону. Поэтому единственным, хотя и полулегальным, способом выжить в те годы была торговля.

Люди стали ездить и летать в Китай, Киргизию, Россию, Польшу, Турцию, Эмираты… и привозить оттуда абсолютно всё, что можно было бы производить у нас.

Одновременно вся эта армия челноков решала несколько проблем, которые в нормальном государстве должна решать власть:

1. Они не пошли на биржу труда, не зарегистрировались в качестве безработных и не стали требовать от государства пособий, освободив последнее от огромных бюджетных расходов.

2. Они насытили рынок абсолютно всеми необходимыми людям товарами.

3. Дали работу огромному количеству людей, которые по различным причинам потеряли работу, не могли организовать свою торговлю, но и от государства помощи не получали.

4. Они платили налоги государству, которое бросило их на произвол судьбы.

Я уже не говорю об армии нечистоплотных личностей из разного рода государственных и негосударственных "структур", не упускавших возможности поживиться за счёт полностью бесправных челноков. Никто и никогда не подсчитает суммы, которые ушли в карманы этих организмов мимо бюджетов и семейных челноков, и государственного…

Можно долго и много рассказывать, как челноки добирались до оптовых рынков Алма-Аты и Бишкека, Китая и Турции, Москвы и Челябинска, Эмиратов и Польши… Как таскали огромные неподъёмные баулы с товаром на своей спине… Как они стояли на рынках под открытым небом в мороз и жару… Сколько здоровья они там оставили… Сколько их ограбили или даже убили…

И так – почти 20 лет в 90-е и нулевые…

В России о них снят сериал «Челночницы». Говорят, что в некоторых городах им поставлены памятники. И это вполне справедливо. Справедливо было бы поставить памятник им и у нас.

Последние годы показали, что толпа отморозков в количестве всего несколько сотен человек может сменить власть в стране… Челночным бизнесом у нас занимались сотни тысяч человек… Больше десятка дивизий…

Но им некогда было воевать. Им надо было выживать. Растить детей. Создавать будущее страны.