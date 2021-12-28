Зима — время для захватывающих приключений, предновогодней магии и веселого отдыха вместе с друзьями. Так что хватит кутаться в пледы и пить горячее какао под любимые зимние фильмы! Выбирайте один из сезонных вариантов развлечений и отправляйтесь навстречу новым эмоциям!

Куда отправиться вместе с друзьями зимой?

Во-первых, никто не отменял театр и кино. Например, зимой можно купить билеты в кино на веселые мюзиклы или захватывающие зимние приключения, а кинотеатры выставляют свое расписание на Ticketon. Там же можно сравнить стоимость входных билетов, найти акционные предложения и праздничные скидки.

Во-вторых, летние развлечения также можно найти и зимой. Например, поплавать в бассейне можно в закрытом спортивном комплексе, а покататься на экстремальных аттракционах — в ТРЦ.

Не менее интересными вариантами зимних развлечений, которые понравятся всей компании, считают: