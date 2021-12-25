Участившиеся в стране прецеденты с домашними и уличными животными, лежащие в сфере ненадлежащего обращения, заставили в очередной раз пересмотреть законодательство в данном направлении. Многие ранее обозначенные меры получили усиление, к тому же, появились и совершенно новые моменты, исчезли некоторые старые поблажки для несознательных граждан. Обо все этом можно узнать подробнее на baigenews.kz, где приведены все текущие поправки.

В двух чтениях был принят пакет поправок к закону в ориентире на выведение ответственного обращения с животными на более высокий уровень. Целью этого мероприятия стало правовое регулирование деликатной сферы, гуманное отношение к представителям фауны, критерием которого можно считать благополучие животных и людей в разрезе общепринятых ценностей этического характера. Данный проект ставит жесткий запрет на любую пропаганду жестокого обращения с питомцами, особенное внимание уделяется здесь использованию для негативной рекламы средств массовой информации. Также четко обозначены обязанности владельцев относительно учета, разведения, содержания, умерщвления животных.

Одним из ключевых моментов является то, что с 1 сентября 2023 года будет введен обязательный учет домашних питомцев. Мероприятия будут проводиться преимущественно за счет владельцев. Исключения представлены лишь для социально уязвимых слоев населения: специально для них на эти цели будут выделены бюджетные средства. Также при содействии государства будут осуществляться и вакцинация, стерилизация бродячих животных. Местные исполнительные органы получают функции софинансирования в отношении содержания частных приютов. При этом умерщвление представителей фауны допускается лишь в двух случаях: для ликвидации угрозы здоровью и жизни населения, для прекращения страданий питомцев.

В УК РК появилось разделение статьи 316 на три части. Теперь наказания граждан идут за жестокое обращение с увечьем, за жестокое обращение с гибелью, за неоднократное совершение обоих деяний, группой лиц, при участии малолетних взрослыми, по сговору, в отношении нескольких животных. По последней части виновным грозит штраф 1000 МРП и ограничение свободы до 1 года. Из этой же статьи был убран такой признак жестокого обращения, как из хулиганских побуждений. Обозначены все штрафы для физических, юридических и должностных лиц за нарушения по отлову, перевозке, содержанию, учету, выгулу и прочему.

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