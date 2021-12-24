Что делать при краже электронных денег?
По миру наблюдается стремительное увеличение случаев краж электронных средств. Эксперты связывают такую тенденцию с ростом популярности цифровых платежей ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации. Люди стараются избегать контактов «из рук в руки».
Если мошенники сняли деньги с карты, потерпевшие зачастую обращаются в финансовые организации. Некоторые потерпевшие даже подают прямые судебные иски на финпредприятия. Но такая стратегия, как правило, не приводит к положительному результату. В итоге пострадавший только тратит еще больше денег на судебные издержки.
Что делать жертвам мошенников?
Следует отметить, что вероятность кражи средств снижается к нулю при использовании услуг авторитетных сервисов (к примеру, paybox.money). Такие площадки разрабатывают многоуровневые системы безопасности. Потому их клиенты полностью защищены от действий злоумышленников.
Если все же клиент выбрал непроверенную организацию и неприятность случилась, важно реагировать незамедлительно. Сразу после получения сообщения о несанкционированном снятии средств необходимо:
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Проверить наличие доступа к личному кабинету.
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Если все в порядке, счет следует заблокировать.
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Обратиться к сотрудникам суппорта учреждения и рассказать о случившемся.
Реализация подобного алгоритма предупредит предъявление клиенту обвинений в несвоевременной блокировке взломанного счета.
Перевод дела из внутрисистемного статуса в глобальный
Финучреждения чаще всего ограничиваются внутренними расследованиями. Это обусловлено локальностью их полномочий. Поэтому потерпевшему следует выполнить следующее:
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Написать обращение в финучреждение по поводу предоставления данных относительно внутреннего расследования.
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Обратиться за помощью к правоохранительным органам. Нужно написать заявление об открытии уголовного расследования.
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Предоставить правоохранительным органам всю требуемую информацию по делу.
Не нужно бояться. Если все сделано правильно, закон в подобных случаях зачастую защищает пострадавших.
Способы предотвращения кражи средств
Важно подключить услугу СМС-банкинга, чтобы отслеживать выполняемые транзакции. При использовании цифровых средств не рекомендуется:
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отправлять платежные реквизиты фотографиями;
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сообщать третьим лицам PIN, CVV/CVC-коды;
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совершать оплату на сомнительных сайтах.
Более подробную информацию по данному вопросу можно найти, посетив блог площадки ПейБокс.Мани.
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