По миру наблюдается стремительное увеличение случаев краж электронных средств. Эксперты связывают такую тенденцию с ростом популярности цифровых платежей ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации. Люди стараются избегать контактов «из рук в руки».

Если мошенники сняли деньги с карты, потерпевшие зачастую обращаются в финансовые организации. Некоторые потерпевшие даже подают прямые судебные иски на финпредприятия. Но такая стратегия, как правило, не приводит к положительному результату. В итоге пострадавший только тратит еще больше денег на судебные издержки.

Что делать жертвам мошенников?

Следует отметить, что вероятность кражи средств снижается к нулю при использовании услуг авторитетных сервисов (к примеру, paybox.money). Такие площадки разрабатывают многоуровневые системы безопасности. Потому их клиенты полностью защищены от действий злоумышленников.

Если все же клиент выбрал непроверенную организацию и неприятность случилась, важно реагировать незамедлительно. Сразу после получения сообщения о несанкционированном снятии средств необходимо:

Проверить наличие доступа к личному кабинету. Если все в порядке, счет следует заблокировать. Обратиться к сотрудникам суппорта учреждения и рассказать о случившемся.

Реализация подобного алгоритма предупредит предъявление клиенту обвинений в несвоевременной блокировке взломанного счета.

Перевод дела из внутрисистемного статуса в глобальный

Финучреждения чаще всего ограничиваются внутренними расследованиями. Это обусловлено локальностью их полномочий. Поэтому потерпевшему следует выполнить следующее:

Написать обращение в финучреждение по поводу предоставления данных относительно внутреннего расследования. Обратиться за помощью к правоохранительным органам. Нужно написать заявление об открытии уголовного расследования. Предоставить правоохранительным органам всю требуемую информацию по делу.

Не нужно бояться. Если все сделано правильно, закон в подобных случаях зачастую защищает пострадавших.

Способы предотвращения кражи средств

Важно подключить услугу СМС-банкинга, чтобы отслеживать выполняемые транзакции. При использовании цифровых средств не рекомендуется:

отправлять платежные реквизиты фотографиями;

сообщать третьим лицам PIN, CVV/CVC-коды;

совершать оплату на сомнительных сайтах.

Более подробную информацию по данному вопросу можно найти, посетив блог площадки ПейБокс.Мани.

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