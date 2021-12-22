В ноябре 2021 года в управление полиции Кустаная обратилось 8 человек с заявлениями о том, что из офисных помещений и кабинетов бизнес-центров пропали ноутбуки, сотовые телефоны, деньги и даже оборудование для перманентного макияжа.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, общая сумма ущерба составила более 2 млн тенге. Заявления зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 188 ч. 3 УК РК.

- Подозреваемый под разными предлогами ходил по кабинетам, высматривал, после чего совершал кражи, - рассказал старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г. Костанай Аскар МУСИН. - В основном под взор злоумышленника попадали оставленные без присмотра офисные кабинеты.

16 ноября из барсетки, оставленной в открытом кабинете одноэтажного здания, похитили 112 тыс. тенге. 20 ноября в кабинете студии красоты было похищено оборудование для перманентного макияжа, иглы, пигменты, накладные ресницы на сумму более 1 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным, во время сбыта похищенного имущества, оперативники задержали 43-летнего житель Костаная, неоднократно судимого. У задержанного были изъяты вещественные доказательства, опознанные потерпевшими, а также 5 комплектов ключей от замков.

- Проверяется причастность задержанного к аналогичным фактам, совершенных в областном центре, - отметил заместитель начальника УП г. Костаная Ерболат МУРТАЗАЕВ. - Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

Фото пресс-службы ДП