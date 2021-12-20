Говорить о ВИЧ - инфекции необходимо, особенно с подрастающем поколением. Ведь большинство людей у которых ВИЧ - позитивный статус — это молодые люди в возрасте от 15 до 49 лет. Молодежь – наиболее социально активная часть населения. С одной стороны, молодые люди очень подвижны эмоционально, а с другой стороны – у них еще не образовались устойчивые социальные привязанности. Именно поэтому молодежь является группой риска для заражения ВИЧ-инфекцией. И низкая осведомленность – одна из причин большинства бед. Молодые люди от незнания допускают ошибки. Поэтому важно, чтобы молодые люди вовремя получили необходимую и достоверную информацию, и оставались здоровыми.

Иллюстративное фото everethnews.pl

ВИЧ-инфекция представляет собой хроническое заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), при котором у больного развиваются вторичные (оппортунистические) инфекции.

Передача ВИЧ-инфекции происходит в следующих случаях:

- при половом контакте с ВИЧ - позитивным. Половые контакты без презерватива – самый частый путь передачи ВИЧ, а наличие заболеваний, передающихся половым путем, значительно повышают риск заражения ВИЧ;

- при переливании крови и пересадке донорских органов и тканей ВИЧ- позитивных;

- при применении игл и шприцев, которые использовал ВИЧ- позитивный (особенно потребителями инъекционных наркотиков);

- от матери к ребенку (во время беременности, родов, при кормлении грудным молоком);

ВИЧ-инфекция не передается при рукопожатиях, объятиях, поцелуях, кашле, чихании, посещении общественных мест, использовании общих столовых приборов, при совместном пользовании туалетами и душевыми комнатами, бассейнами, при укусе насекомых и домашних животных.

Зная и помня основные пути передачи ВИЧ-инфекции, необходимо соблюдать определенные правила поведения:

• не употреблять наркотические вещества;

• не вступать в ранние половые отношения, избегать случайных половых контактов, либо обязательно использовать презервативы, сохранять верность половому партнеру;

• соблюдать правила личной гигиены – т.е. не использовать чужой бритвенный станок, зубную щетку, косметические ножницы;

• использовать только стерильные инструменты для нанесения татуировок и для проведения косметических процедур в ходе которых нарушается целостность кожных покровов (маникюр, педикюр, пирсинг).

Только знания о путях передачи и профилактике ВИЧ-инфекции, а также сформированные навыки способны защитить человека от заражения. Безопасное и ответственное поведение каждого из вас поможет вам сохранить свое здоровье, реализовать свои планы на дальнейшую успешную и полноценную жизнь.

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