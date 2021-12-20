Соперником рудненского «Горняка» в предпоследней домашней декабрьской серии игр регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy стал клуб из Усть-Каменогорска «Торпедо», матч с которым прошел 19 декабря на льду «Горняк Арены».

Нападающий «Горняка» Артур Шетле в борьбе за шайбу сразу с тремя игроками «Торпедо» / Фото

В первой двухматчевой серии игр между этими командами, состоявшейся в начале октября в Усть-Каменогорске, хозяева льда сумели выиграть первый матч лишь в серии буллитов (4:3 Б), а во втором поединке уступили «Горняку» со счетом 1:3.

Перед вторым противостоянием с «Торпедо» рудничане с 28 очками после 30 игр шли на восьмой строчке в турнирной таблице и отставали от занимавших четвертое место устькаменогорских хоккеистов на 15 очков.

Накануне этих матчей «Горняк» объявил о расторжении контракта с форвардом Ильдусом Сулеймановым, который в текущем чемпионате провел за команду 11 матчей и не отметился результативными действиями. В то же время состав рудненского клуба пополнили два нападающих - воспитанник челябинской школы хоккея Данил Глухих, защищавший в прошедшем сезоне цвета МХК «Рязань-ВДВ» и набравший в 46 матчей 53 (33 + 20) балла за результативность, а также воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Денис Чурмаев, в текущем сезоне игравший за саратовский ХК «Кристалл» (9 матчей, 1 заброшенная шайба, 2 результативные передачи). В «Горняке» новички будут играть соответственно под номерами 48 и 99.

Счет во вчерашнем матче открыли гости, а несчастливой для «Горняка» стала 13-я минута первого периода, в течение которой вначале двухминутным штрафом был наказан за блокировку Алексей Рябоконов, а через полминуты нападающий гостей Артем Лихотников реализовал численное преимущество.

Гости не долго находились в роли лидера, в начале 18-й минуты рудничане провели красивую комбинацию - Артур Шетле от левого борта сделал передачу на противоположный край площадки, откуда Евгений Щанкин в касание перевел шайбу открывшемуся перед воротами Оскару Юлбарисову, который переиграл голкипера «Торпедо» Андрея Янкова и сравнял счет. Концовку первого периода «Горняк» вновь проводил в меньшинстве - за задержку соперника клюшкой был удален Денис Гурьев. Но на этот раз хозяева, сделавший акцент на оборону, отстояли свои ворота.

Следующую заброшенную шайбу зрителям пришлось ждать почти двадцать минут, когда на 37-й минуте Александр Шин вновь вывел «Торпедо» вперед. А на последней минуте второго периода «Горняк» вновь остался в меньшинстве после удаления за удар клюшкой Данила Москалева, и гости во второй раз в матче реализовали численный перевес. В составе «Торпедо» отличился подключившийся к атаке защитник Дмитрий Громов.

В третьем периоде хозяева еще дважды оставались в меньшинстве. В первом случае после удаления за подножку Руслана Утебаева «Горняк» выстоял, а во втором даже сумел сократить отставание в счете. Ровно за шесть минут до окончания матча в составе хозяев был удален за задержку соперника клюшкой Александр Катков, но хоккеистам рудненского клуба уже через несколько секунд удалось организовать быстрый выпад. Выиграв вбрасывание у своих ворот, сразу три игрока убежали в зону защиты соперника, где находился всего один защитник устькаменогорцев, и после паса Ивана Ширяева Данил Москалев поразил ворота гостей.

Вернувшаяся в матч интрига продержалась пять минут, после чего торпедовцы дважды организовали взятие ворот соперника. Причем, первый раз они это сделали в начале последней минуты, когда наставник «Горняка» Сергей Невструев поменял голкипера на шестого полевого игрока, а затем через 11 секунд после того, как Никита Акулинин вернулся в ворота. Cчет матча – 2:5 в пользу гостей.

Сегодня команды проведут повторный поединок.