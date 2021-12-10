О том, что автомобиль "ВАЗ" слетел с дороги в районе аэропорта на выезде из Костаная, в полицию сообщил проезжавший мимо автомобилист. Он позвонил на пульт "102" 3 декабря, около 6.30.

- На место происшествия выехали сотрудники городского батальона патрульной полиции. По прибытию в кювете обнаружен «ВАЗ» с номерными знаками РФ. Недалеко от автомобиля стояли 23-летний мужчина и 39-летняя женщина, которые были доставлены стражами порядка в медицинский вытрезвитель. Автомашина эвакуирована на штрафстоянку, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В ходе разбирательств выяснилось, что транспортное средство подозреваемый угнал у жителя Рудного, приехав к своей знакомой из Костаная. Позже, в 07.35, об угоне своей машины в УП Рудного сообщил 30-летний потерпевший.

Как отметили в полиции, ведется досудебное расследование по ст. 200 УК РК (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО