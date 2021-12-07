Изначально планировавшийся, как международный, турнир по боксу среди младших юношей стартовал в областном центре в Школе бокса в День Первого Президента РК и был посвящен как этому дню, так и 30-летию Независимости Казахстана.

Успешную атаку проводит победитель турнира в весовой категории до 54 кг Валерий Асранкулов из Костаная

Борьбу за призы, учрежденные областным филиалом партии Nur Otan, вели почти 190 юных боксеров 2008-2009 г.р. На турнире, прошедшем под эгидой управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, областной федерации бокса и «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых», присутствовал один из наставников юношеской сборной Казахстана по боксу заслуженный тренер РК Рахымжан Садыков, отметивший, что наиболее талантливые боксеры будут включены в состав республиканской сборной и поведут подготовку к первенству Азии 2022 года среди спортсменов этой возрастной группы.

Победители и призеры турнира определялись в 20-ти весовых категориях, в девяти из которых хозяева ринга завоевали одиннадцать призовых мест, в том числе два первых.

Финальный поединок в весовой категории свыше 80 кг: костанаец Азамат Абдрашев (в красном) против карагандинца Владислава Саможонова

Сильнейшим в весовой категории до 54 кг стал Валерий Асранкулов, одержавший в финале победу над Султаном Сатбаем из Кызылорды. А вторую золотую медаль в копилку сборной Костанайской области принес Азамат Абдрашев, выступавший в весовой категории свыше 80 кг.

Главный судья турнира Узбек Казин награждает серебряного призера в весовой категории до 40 кг Кирилла Гурина из Костаная

Серебряные медали в своих весовых категориях завоевали Кирилл Гурин (до 40 кг), уступивший в финале Нуртасу Амангелды из Жамбылской области, и Ержан Бакытжан (до 58 кг) проигравший в решающем бою Мирасу Алимжану из Мангистауской области.

Обладателями бронзовых наград стали Ерасыл Маликов (до 36 кг), Асхат Умирзак (до 48 кг), Жансерик Оралбай, Алдияр Муканов (оба - до 52 кг), Дамир Валеев (до 63 кг), Рамазан Кочеганов (до 80 кг) и Тимофей Белеванцев (свыше 80 кг).

Не обошлось в финале и без нокдаунов: судья в ринге Николай Томов открывает счет Амиру Бавлтиеву из Алматы (до 74 кг)

Две золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей позволили сборной Костанайской области занять третье место в командном зачете, уступив лишь сборным Жамбылской и Алматинской областей.

Награждение в весовой категории свыше 80 кг

Лучшим боксером турнира был признан Кенесарыамир Маржикпаев из Нур-Султана, ставший победителем в весовой категории до 60 кг. Приз «За волю к победе» был вручен Сункару Аутену из Туркестанской области, занявшему второе место в весовой категории до 38 кг и ставшему единственным призером из сборной своей области. А победитель в самой тяжелой весовой категории (свыше 80 кг) костанаец Азамат Абдрашев стал обладателем «Приза зрительских симпатий».

Закрытие турнира

Победители и призеры турнира получили свои заслуженные награды из рук представителя областного филиала партии Nur Otan, депутата областного маслихата, директора ТОО «ОРТ» Айтжана Есенгельдинова, заслуженных тренеров РК Сапабека Мукушева и Василия Лавриненко, заместителя руководителя областного управления физической культуры и спорта Елены Киреевой, руководителя ТОО «Евраз Каспиан Сталь» Владислава Цензуры и главного судьи турнира, судьи международной категории АИБА «Три звезды» Узбека Казина, пожелавших юным боксерам закрепиться в юношеской сборной республики и достойно представлять Казахстан на международной арене.

Фото предоставлено «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»