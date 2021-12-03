Более 190 юных боксеров из всех регионов Казахстана в эти дни ведут борьбу на ринге Школы бокса за награды традиционного республиканского турнира на призы партии «Нур Отан».

Соревнования среди младших юношей 2008-2009 г.р., посвященные Дню первого президента РК, организованы управлением физкультуры и спорта Костанайской области, областной федерацией бокса, филиалом партии «Нур Отан» и «Спортивным клубом бокса имени Урала и Корана Айтеновых.

Представители команд на параде участников соревнований

На открытии турнира выступили заместитель руководителя областного управления физической культуры и спорта Елена Киреева и заслуженный тренер РК по боксу Сапабек Мукушев, пожелавшие всем присутствовавшим здоровья, а юным спортсменам - красивых боев.

К участникам турнира обращается заместитель руководителя областного управления физической культуры и спорта Елена Киреева

Выступавшие также отметили, что наверняка кто-то из участников этого турнира, только начинающих свой путь в большой спорт, добьется права представлять Казахстан на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

Уже первые предварительные поединки показали, что борьба за медали турнира будет очень серьезной. Несмотря на свой юный возраст, многие участники демонстрируют отличную технику и довольно грамотное ведение боя.

Зрелищный бокс участники демонстрируют с предварительных боев

Победители и призеры будут определяться в 20-ти весовых категориях - от 34 кг до свыше 80 кг.

После завершившихся предварительных поединков определились все участники полуфинальных боев, которые пройдут завтра, 4 декабря, и начнутся в 14:00.

А имена победителей турнира станут известны в воскресенье, 5 декабря. Начало финальных боев в 11:00.

Фото предоставлено «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»